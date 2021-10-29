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7 عادات بسيطة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلبك.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تُعد أمراض القلب من أسباب الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصاب بها أى شخص، حيث إن جميع الفئات العمرية معرضون للإصابة بأمراض القلب.

ونستعرض في هذا التقرير  7 عادات بسيطة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلبك:

 

1 - تناول الأطعمة الصحية: يحمى من المشاكل الصحية وأمراض القلب.

2- ممارسة والنشاط البدنى: التمرين لمدة 30 دقيقة يوميًا 5 أيام أسبوعيا أمر جيد لصحة القلب.

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3- الإقلاع عن التدخين: التدخين يسبب تلف القلب ويرفع ضغط الدم.

4- تحكم فى الكوليسترول وضغط الدم: هما السبب الرئيسى لمشكلة القلب.

5- تحكم فى التوتر: يمكن أن يؤدى لنوبة قلبية وسكتة دماغية وسكتة قلبية.

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6- حافظ على وزن صحى: يضغط الوزن الزائد على قلبك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7- الضحك أفضل لصحة قلبك وفقاً للدراسات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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