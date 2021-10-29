شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف عن أفضل مكمل غذائي لعلاج للقلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت دراسة جديدة، أن نوعاً محدداً من المكملات الغذائية وهو البروبايوتيك، يمكن أن يساعد في علاج القلق، والتأثير على الحالة المزاجية العامة للإنسان.

ووفقاً لما نشرته صحيفة إكسبرس البريطانية، فإن البريبايوتك هو عبارة عن ألياف نباتية خاصة تساعد البكتيريا السليمة على النمو في الأمعاء، مما يجعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل.

كما أن البريبايوتك هو نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم امتصاصها، لذا فهي تذهب إلى الجهاز الهضمي السفلي حيث تعمل كطعام لمساعدة البكتريا الصحية على النمو.

ودرس باحثون بريطانيون مجموعة من 64 حالة، مع عدم وجود تشخيص سريري حالي أو سابق للقلق، وتلقى المشاركون إما جرعة يومية من البريبايوتك غالاكتو أولغوساتشيرادز، أو دواء وهمي لمدة 28 يومًا.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تلقوا جرعة يومية من البريبايوتك شهدوا تحسناً ملحوظاً في صحتهم العقلية عن طريق تقليل مستويات القلق، وكانت صحة أمعائهم أفضل من الأشخاص الذين لم يتناولوا البريبايوتيك.