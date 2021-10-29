شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة مفيدة لصحة شعرك.. تحافظ عليه من التساقط وتحفز نموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل القهوة فوائد صحية عديدة، لأنها غنية بالمركبات الكيميائية النباتية الهامة ومضادات الأكسدة التى تحمي خلايا الجسم من ضرر التأكسد الناجم عن الجذور الحرة، وتلعب دورا في حمايتك من الكثير من الأمراض مثل السرطان والسكرى وتحسين الذاكرة وتعزيز الإدراك، لكن فوائدها لا تقتصر على هذا فقط، بل تمتد للعناية بجمال الشعر والحفاظ عليه.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن أبرز فوائد القهوة على صحة شعرك ما يلى: 1.الحماية من تساقط الشعر

يعود السبب الشائع لصلع الذكر إلى تأثيرات مادة ديهدروتستوستيرون الكيميائية (والتي تؤثر على بصيلات الشعر ويؤدي إلى تناثرها تدريجياً، وتعمل القهوة على انحسار دور هذه المادة، كما ينشط الكافيين جذور الشعر في مرحلة نمو التنامي لتتطور بشكل أكبر، مما يوسع من قدرتها على التحمل والوقاية من التساقط.

2.يحفز نمو الشعر

يحفز الكافيين الموجود في القهوة هذه الخلايا الهيكلية ببصيلات الشعر، مما يؤدي بالتالي إلى تحفيز نموه، حيث يحتوي الكافيين على مضادات الأكسدة التي تقلل من فقدان الماء عبر الجلد وتحفز تكوين خلايا الشعر الصلبة، كما يحفز تكاثر الخلايا الكيراتينية، وزيادة تدفق الدم إلى البصيلات.

3.يحسن ملمس الشعر

استخدام القهوة على شعرك سيعززه من الداخل ويجعل شعرك أكثر نعومة ولطفًا، حيث تعتبر القهوة ذات قيمة عالية في علاج الشعر الجاف والمتضرر والذي يصعب التحكم فيه، حيث أظهرت الفحوصات السريرية أن الكافيين يحفز توسع الخلايا الكيراتينية.

4.الحفاظ على شعرك لامعا

تعمل الخصائص المضادة للأكسدة ومكملات الكافيين على تقوية بصيلات الشعر ، وبالتالي تضيف لمعانًا لشعرك، لذا فإذا قررت غسل شعرك بالقهوة فإن ذلك يؤدى الى تقليل التجعد وإنعاش مظهر شعرك.

5.يحسن الدورة الدموية

يحسن سطح القهوة المحبب من انتشار الدم في فروة الرأس، فإن تنظيفه بالكامل على فروة الرأس سوف يعزز انتشار الدم ويساعد في نمو الشعر.