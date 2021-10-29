شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخسرين وزنك بعد الخمسين فى 10 خطوات.. الألياف ضمن نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم سن اليأس أحد الطرق التى تلجأ إليها النساء بعد تجاوز سن الخمسين، حيث تلعب الهرمونات دورا هاما فى حياة المرأة وتؤثر على مختلف أعضاء الجسم، وعندما يتوقف المبيض عن إنتاج البويضات ومن ثم تتوقف الدورة الشهرية، يؤثر ذلك من الناحية الجسدية والنفسية، بل قد تواجه النساء صعوبة بالغة فى استعادة رشاقتهن خلال تلك المرحلة العمرية، التى تطرأ عليها متغيرات عديدة.

ويعتمد ريجيم سن اليأس وفقا لتقرير موقع "Healthline" على بعض الخطوات التى تسهم فى زيادة معدلات حرق الدهون المخزنة بالجسم وبالتالي تساعدك فى خسارة وزنك ومنها:

1.لابد من تناول مكملات وفيتامينات تساعد جسمك على حرق الدهون مثل فيتامين د ومكملات الكالسيوم لأنها تسهم فى حرق الدهون.

2.تجنبى الإفراط فى مشروبات الكافيين لأنها تؤثر على حرق السعرات الحرارية.

3.الإكثار من تناول الماء شرط أساسي لنجاح خطتك فى حرق الدهون .

4.إدراج البروتينات والألياف فى وجباتك اليومية حتى تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء.

5.تتكون وجبة الإفطار من البروتينات مثل البيض وكوب من اللبن كاملة الدسم وقطع من الجبن القريش مع خبز محمص.

6.يمكنك إضافة الدجاج المشوى او اللحم خالى الدسم إلى وجبة الغداء مع تناول طبق من السلطة والخضراوات المطهية على البخار.

7.وجبة العشاء تتكون من سمك السلمون والخضراوات الطازجة وحصة من الفاكهة.

8.يسمح بتناول أنواع معينة من الفاكهة منخفضة السكر والغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفراولة.

9.يسمح بإضافة الدهون الصحية لوجباتك مثل زيت الزيتون والمكسرات.

10.تناولى منتجات الألبان كاملة الدسم حتى تحصلى على الكالسيوم اللازم لصحة العظام.