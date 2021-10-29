شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صديقة لجهازك العصبى.. تهدئ توترك وتسيطر على غضبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الجهاز العصبي جزءًا رئيسيًا من الجسم ويتطلب بعض العناصر الغذائية المحددة ليؤدى عمله بكفاءة، وهناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعد على تقوية الجهاز العصبي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

مثل السبانخ، حيث تحتوى تلك الخضراوات الورقية الخضراء على نسب عالية من فيتامين ب وسى وهـ والمغنيسيوم، وكلها عناصر غذائية مهمة لتحسين أداء الجهاز العصبي.

يساعد على حماية الأعصاب لاحتوائه على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما يعمل على منع تجلط الدم في الدماغ، وبالتالي الحماية من السكتة الدماغية.

مثل سمك السلمون، أحد أهم الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي قد تساعد على حماية الأعصاب والتئامها، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية قد يعانون من تلف الأعصاب.

تحتوى على مادة الفلافونول التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، ما تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب وكذلك تحسين الحالة الصحية للأعصاب.

غنى بفيتامين K المعروف بفعاليته في تحسين أداء الدماغ والمهارات المعرفية، حيث يحتوى على مركبات يمكن أن تبطئ من تلف الناقل العصبي لأداء وظيفته بشكل صحيح، مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة أيضًا.

أحد أنواع المسكرات، حيث يساهم في الحفاظ على صحة الأعصاب لاحتوائه على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للدماغ، فضلًا عن أنه يساعد على إطلاق السيروتونين الذي من شأنه المساعدة على تحسين الحالة المزاجية.