شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الأظافر وهشاشة العظام أبرزها ..علامات تخبرك بنقص الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم معدن مهم يحتاجه الجسم لبناء عظام وأسنان قوية، كما أنه مطلوب من أجل الأداء السليم للقلب وعضلات الجسم الأخرى، يمكن أن يزيد نقص الكالسيوم من خطر الإصابة بهشاشة العظام ونقص كالسيوم الدم، فالأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم مثل الأطفال، لا يكبرون إلى أقصى ارتفاع محتمل مثل البالغين، يمكن الحصول على الكمية الموصى بها من الكالسيوم يوميًا من الطعام والمكملات الغذائية والفيتامينات، وفقًا لموقع "تايمز اوف انديا".

ما الذي يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم؟

- قلة تناول الكالسيوم لفترة طويلة وخاصة أثناء الطفولة

- يمكن لبعض الأدوية أن تقلل من امتصاص الكالسيوم

- عدم تحمل النظام الغذائي للأطعمة الغنية بالكالسيوم

- التغيرات الهرمونية عند النساء

- عوامل وراثية معينة



نقص الكالسيوم

تحتاج النساء إلى زيادة تناول الكالسيوم في وقت مبكر عن الرجال، بدءًا من منتصف العمر، من المهم أن تزيد النساء من تناول الكالسيوم مع اقترابهن من سن اليأس.

يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث إلى ترقق عظام المرأة بشكل أسرع، وبالتالي، فإن زيادة تناول الكالسيوم أمر مهم للحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ونقص الكالسيوم.

الأعراض الشائعة لنقص كالسيوم الدم

مشاكل العضلات

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الكالسيوم من آلام في العضلات وفي الفخذين والذراعين أثناء المشي أو الحركة، كما يمكن أن يحدث التنميل والوخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين وحول الفم.



العضلات

التعب الشديد

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الكالسيوم إلى الإرهاق الشديد وتجعلك تشعر بالخمول طوال الوقت، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق والشعور بالدوار والدوخة وضباب الدماغ، مما قد يؤدي أيضًا إلى نقص التركيز والنسيان والارتباك.



التعب

مشاكل الأظافر والجلد

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى جفاف الجلد والأظافر الجافة والهشة والشعر الخشن والأكزيما والتهاب وحكة الجلد والصدفية.



علامات نقص الكالسيوم على الاظافر

هشاشة العظام

عندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الجسم، يؤثر على العظام ويجعلها هشة وعرضة للإصابة، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم مع مرور الوقت إلى هشاشة العظام، وانخفاض كثافة المعادن فيها، مما يؤدي إلى ترقق العظام وتصبح عرضة للكسور.



هشاشة العظام

الدورة الشهرية الشديدة

تم ربط المستويات المنخفضة من الكالسيوم لدى النساء بمتلازمة ما قبل الحيض الشديدة، حيث وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، فإن انخفاض مستويات فيتامين (د) والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل الحيض.



اضطرابات الدورة الشهرية

مشاكل الأسنان

عندما يكون لدى الجسم مستويات منخفضة من الكالسيوم، فإنه يسحبها من الأسنان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل الأسنان مثل التسوس والهشاشة وتهيج اللثة وضعف جذور الأسنان.



الاكتئاب

الاكتئاب

أشارت الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم قد يكون مرتبطًا باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج.