10 حيل تحميك من التهابات الكبد

بيروت - نادين محمد -

الكبد عضو حيوي يساعد على تخلص الجسم من السموم والتعافي سريعاً، ويتسبب تراكم السموم في الجسم في العديد من المشكلات الصحية. إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على تطهير وإزالة السموم من جسمك وفقاً لموقع thethirty.

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الكبد

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1. القهوة

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القهوة

وتشير الدراسات إلىأن المواد الكيميائيةمادة الكافيين في القهوة تساعد على حماية الجسم من سرطان الكبد ومحاربة الإصابةبالكبد الدهني.

2. الشاي

وبالمثل، يمكن أن يساعد الشاي المحتوي على الكافيين في التحكم في الأمراض المرتبطة بالكبد. يعتبر الشاي مفيداً للصحة على نطاق واسع، لكن الأدلة أظهرت أنه قد يكون له فوائد خاصة للكبد. تشيردراسة يابانية ربطت بين خمسة إلى 10 أكواب من الشاي الأخضر يومياً؛ لتحسين علامات الدم لصحة الكبد.

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الشاي

3. الجريب فروت

تأتي القوى الخارقة لحماية الكبد في الجريب فروت من احتوائه على اثنين من مضادات الأكسدة، لقد وجدت الدراسات أن هذين المركبين يمكن أن يبطئا من تطور التليف الكبدي، ويقللا من كمية الدهون في الكبد.

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الجريب فروت

4. الثوم

الثوم مليء بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد الكبد على التخلص من السموم وذلك بسبب مركبات الأليسين المضاد للأكسدة، والأحماض الأمينية أرجينين، والسيلينيوم المعدني، وكلها يمكن أن تساعد في تطهير الكبد.

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الثوم

5. التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تحمل العديد من الفوائد الصحيةالتي لا مثيل لها. تشير الدراسات إلى أن تعد مضادات الأكسدة المشتقة من التوت مثل الأنثوسيانينتساعد في حمايةالكبد من التلف، وتزيد من استجابة الخلايا المناعية، وتبطئ تطورالسموم في الكبد.

التوت

6. العنب

يعتبر العنب ثمرة ثمينة في مكافحة الأمراض المرتبطة بالكبد لغناه بمركبات ريسفيراترول التي تقلل من التهاب الكبد، والذي بدوره يحد من الضرر ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة.

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العنب

7. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية والدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية القوية التي تقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

لقد وجدت الدراسات أن أوميجا 3 يمكن أن تحد من تراكم الدهون، وتحارب الالتهابات في الكبد.

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الأسماك الدهنية

8. المكسرات

وبالمثل، المكسرات هي مصدر كبير للأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي أيضاً علىمكافحة التهاب فيتامين E.

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المكسرات

9. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدراً ممتازاً آخر للدهون الصحية المشتقة من النباتات ومضادات الأكسدة. ربطت الدراسات الحديثة بين استهلاك زيت الزيتون لدى البشروتراكم أقل للدهونفي الكبد ومستويات صحية من إنزيمات الكبد.

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زيت الزيتون

10. الخضروات الصليبية

في حين أن الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط ليست معروفة بالضرورة بفوائدها للكبد والجهاز الهضمي،وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول براعم البروكلي قد زاد من مستويات إنزيمات إزالة السموم وحماية الكبد من التلف.

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البروكلي