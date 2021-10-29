لمن يعانون من مشاكل الهضم 7 أطعمة ومشروبات تخلصك من الانتفاخ والغازات 

بيروت - نادين محمد -

أغذية عديدة من مطبخك تساعد على تخفيف آلام المعدة لمن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات المعدة، إليك أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تخفيف آلام المعدة، وكلها طبيعية تماماً ويوصي بها خبراء التغذية بشدة، ولا يعوق تناولها الهضم، إليك أبرزها وفقاً لموقع aappublications

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مشاكل الهضم

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1. الشاي

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الشاي

يساعد تناول شاي النعناع على الهضم وتهدئة عضلات المعدة، ويعد المشروب المثالي بعد تناول الوجبات الثقيلة، ويساعد كوب من شاي النعناع على التخفيف من الغازات والألم المصاحب لانتفاخ البطن.

2. الزبادي

ينصح بتناول الزبادي؛ لأنه يساعد في الهضم عن طريق استعادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وبالتالي تقليل الشعور بعدم الراحة بسبب انتفاخ البطن والإصابة بالغازات.

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الزبادي

3. الشوفان الخالي من الغلوتين

دقيق الشوفان الخالي من الجلوتين هو العلاج المثالي لاضطراب المعدة، ولا يعتبر الشوفان مصدراً جيداً للألياف فحسب، بل إنه يساعد أيضاً في الهضم ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

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الشوفان

4. الموز

الموز مصدر جيد للبكتين، وهو من الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء والتي لا تضر بصحة الجهاز الهضمي.

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الموز

5. البابايا

البابايا من الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المعدة فهو مصدر غني بالإنزيمات التي تساعد على الهضم، وتكسير البروتينات وتهدئة المعدة من خلال تعزيز بيئة حمضية صحية.

البابايا

6. الزنجبيل

إذا كنت تعانين من الغثيان فعليك تناول مشروب الزنجبيل الطازج أو إضافته لأطباق طعامك فهو يحارب الغثيان، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز العصبي المركزي.

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الزنجبيل

7. بيض مخفوق

يحتوي البيض على نسبة دهون أقل من شرائح اللحم والمأكولات البحرية الدهنية مثل السلمون، وبالتالي فهو من الأطعمة الخفيفة لمن يعانون من مشاكل الهضم.

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البيض