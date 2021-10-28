شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الاستيقاظ من نومك دون مبرر.. أبرزها هاتفك المحمول والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون مشكلة الأرق والاستيقاظ في منتصف الليل، دون مبرر، الأمر الذى يؤثر على جودة نومك وحالتك المزاجية في اليوم الثانى، ويؤثر أيضا على مختلف مهامك اليومية، لذا عليك الانتباه لتلك الأسباب التي تؤدى إلى استيقاظك وعدم قدرتك على النوم بسهولة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع livestrong، فإن أهم أسباب الاستيقاظ من النوم تتمثل في الآتى:1.هاتفك المحمول

الضوء الأرزق داخل هاتفك يؤدى إلى تعزيز شعور اليقظة لديك، كما يؤدي إلى اضطراب في المساء، حيث يمكن للتحديق في الضوء الأزرق أن يثبط إنتاج هرمون النوم في الجسم (المعروف أيضًا باسم الميلاتونين)، مما يؤثر على دورة نومك وقدرتك على البقاء نائمًا، لذا قد تكون الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية في وقت متأخر من الليل هي السبب الذي يجعلك تستيقظ مرة أخرى.

2.شرب الماء في وقت متأخر جدًا من اليوم

قد يؤدى شرب الماء قبل خلودك للنوم الى كثرة التبول لديك والذهاب للحمام مما يؤدى الى شعورك بالاستيقاظ.

3.وجود مشكلة في البروستاتا

الاستيقاظ ليلًا قد يكون علامة على مشاكل البروستاتا المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى إضعاف المثانة بمرور الوقت، وبالتالي تظهر الحاجة الملحة للتبول.

4.مشروبات الكافيين

تناول مشروبات القهوة قبل النوم يسبب استيقاظك من النوم، لذا يجب أن تتجنب أي نوع من الكافيين قبل النوم بـ 10 ساعات على الأقل ، حتى تحصل على نوم منتظم.

5.تدخين السجائر

يعد النيكوتين من المواد التي تعزز شعور اليقظة لديك، فقد يؤدى الى استيقاظك من النوم دون مبرر، لذا عليك تجنب التدخين.

6.تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

تناول وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل خاصة إذاكانت وجبة دسمة، تؤثر على جودة نومك، لذا عليك تجنب تناول الأطعمة الحارة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، لأنها يمكن أن تسبب حرقة في المعدة طوال الليل، كما يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع النفس أثناء النوم، مع تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والبروتين يصعب هضمها بسرعة.

ونصح التقرير بضرورة انتقاء الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، مثل خبز القمح الكامل أو دقيق الشوفان.