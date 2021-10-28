شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى قصور الغدة الدرقية.. احذر هذه الأطعمة تزيد المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر الغدة الدرقية بنوعية الطعام المتناول، وعند تعرضها لأي اضطراب يتأثر الجسم من إفراز هرمون الغدة الدرقية ، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي ينصح بتجنبها إذا كنت مريضا بقصور الغدة الدرقية، وقدمها التقرير المنشور عبر موقع " everydayhealth".

أكد التقرير، أن الإصابة بقصور الغدة الدرقية حالة صعبة يجب إدارتها والتحكم فيها، وفي بعض الأحيان نوعية الطعام المتناول تؤثر على استجابة الجسم للعلاج، وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على وظائف الغدة الدرقية، ومنها:

-فول الصويا:

هناك العديد من المضاعفات التي تحل علي مريض قصور الغدة الدرقية عند تناوله للأطعمة الغنية بالصويا، وأكدت دراسة نُشرت في مارس 2019 أن فول الصويا يتسبب في ارتفاع نسبة هرمونات الغدة الدرقية، ولذا عليك التخلي عن تناولها .

-الخضراوات الصلبة:

البروكلي والكرنب تعد من الخضراوات الصلبة ومليئة بالألياف والعناصر الغذائية ولكنها قد تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية وتتسبب في زيادة فرص الإصابة بقصور الغدة الدرقية، ولذا عليك التقليل من تناولها.

-الجلوتين:

علي الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية التفكير في تقليل تناولهم للأطعمة الغنية بالجلوتين ، وهو بروتين موجود في الأطعمة المصنعة من القمح والشعير والحبوب، لأنها تؤثر على امتصاص الجسم لدواء الهرمون البديل للغدة الدرقية، ومن الأطعمة الغنية بالجلوتين المكرونة .

-الأطعمة الغنية بالدهون:

أثبتت الدراسات أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون يتسبب في تقليل قدرة الجسم علي امتصاص الهرمون البديل للغدة الدرقية في الجسم، ولذا عليك تجنب أو التقليل من تناول هذا النوع من الطعام، كالأطعمة المقلية والسريعة والغنية بالدهون.