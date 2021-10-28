شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين واحد يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع فوراً.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة تحدث عندما تكون هناك قوة مفرطة طويلة المدى من الدم على جدران الشرايين مما يؤدي على المدى الطويل إلى أمراض القلب، وكلما زاد ضخ قلبك من الدم وتضيق الشرايين، زاد ضغط الدم، في هذا التقرير نتعرف على تمرين واحد لخفض ضغط الدم المرتفع فوراً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض ملحوظة، وبالتالي غالبًا ما لا يتم تشخيصه، وإذا ترك دون علاج لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تمرين واحد لخفض ضغط الدم المرتفع

بجانب استشارة الطبيب وتناول الأدوية لخفض ضغط الدم، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن القيام بها للتحكم في ضغط الدم، وهناك تمرين واحد يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم على الفور.

يمكن أن تعمل مقويات قبضة اليد " Grippers" التي تستخدم في التمارين الرياضية، كما في الصورة، على خفض ضغط الدم بسرعة.وأكد الخبراء أن مجرد الجلوس والضغط على هذه الأداة الرياضية يمكن أن يكون كافيًا لجسمك لتقليل الضغط الانقباضي.

إذا تم القيام بهذا التمرين بانتظام لمدة ثمانية أسابيع، يمكن أن يقلل ضغط الدم بمقدار 8 إلى 10 مم زئبق لكن يجب استشارة الطبيب قبل جعل التمرين جزءًا من الروتين اليومى لتجنب أزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تتميز بالارتفاع السريع في ضغط الدم إلى مستويات عالية جدًا.

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم

تشمل بعض المخاطر الشائعة لارتفاع ضغط الدم السمنة، والتدخين ، ونمط الحياة الخامل ، والأطعمة المصنعة ، والوراثة.

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم أيضًا اسم القاتل الصامت الذي يصيب الملايين في جميع أنحاء العالم.

ما يدعو للقلق هو أنه لم يعد هناك حالة تؤثر على كبار السن، فقد تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع عند الشباب أيضًا.

أنواع ارتفاع ضغط الدم

ينقسم ارتفاع ضغط الدم إلى فئتين- ارتفاع ضغط الدم الأولي وارتفاع ضغط الدم الثانوي.

الفئة الأولية لارتفاع ضغط الدم هي حالة ناتجة عن عوامل وراثية أو عوامل نمطية غير محددة، والتي تمثل 90-95 % من الحالات.

التدخين وزيادة الوزن والملح الزائد هي عوامل نمط الحياة التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

تمثل فئة ارتفاع ضغط الدم الثانوي من 5 إلى 10 %من الحالات، الفئة الثانوية هي الحالة التي تحدث فيها ارتفاع في ضغط الدم بسبب عوامل محددة مثل اضطراب الغدد الصماء وأمراض الكلى وتضيق الشرايين في الكلى.

5 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

-قم بفحص ضغط الدم بانتظام للحصول على التشخيص والعلاج بمجرد أن يبدأ.

-قلل كمية الملح في نظامك الغذائي اليومي لا تضيف ملحًا إضافيًا إلى طعامك وحاول اتباع نظام غذائي قليل الملح.

-يمكنك إضافة التوابل والأعشاب الأخرى لتعويض نقص الملح في طعامك.

-الحفاظ على وزن صحي هو الخطوة الأولى نحو البقاء بصحة جيدة ومارس الرياضة وحافظ على وزنك ومستويات الكوليسترول في الدم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

-حافظ على نشاطك البدني، حيث تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتحافظ على صحة قلبك، قم بتضمين تمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل في روتينك اليومي.

-تجنب الأطعمة المصنعة والدهنية يمكن أن تزيد الأطعمة الدهنية والتدخين وقلة النشاط البدني والأطعمة المصنعة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-أضف الزنجبيل إلى نظامك الغذائي والزنجبيل هو طعام خارق غني بالعناصر الغذائية يحسن الدورة الدموية ويسيطر على ضغط الدم ويريح العضلات.