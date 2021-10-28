شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ريجيم البيض المسلوق وهل يناسب مرضى السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البيض المسلوق من أنظمة إنقاص الوزن الشائعة، ويركز هذا النظام الغذائي على تناول البيض المسلوق طوال اليوم بجانب أطعمة أخرى، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم البيض المسلوق وهل يعد مناسباً لمرضى السكر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والبيض هو الشكل الأكثر صحة للبروتين، ولكنه يرتبط أيضًا بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لذا يتساءل الكثيرون: هل من الآمن اتباع نظام غذائي يدور حول تناول البيض المسلوق طوال اليوم؟





يركز ريجيم البيض المسلوق على تناول 2-3 بيضة مسلوقة يوميًا، مما يساعد في إعطاء الجسم دفعة صحية من العناصر الغذائية الأساسية.

بصرف النظر عن ذلك، فإن وجود البروتين يساعد في تحسين دهون العضلات وتقليل الالتهابات واحتباس الماء، ومع ذلك ، فإن هذا النظام الغذائي يركز أيضًا على إضافة الخضار أو الفواكه منخفضة الكربوهيدرات في كل وجبة لجعلها نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا منخفض الكربوهيدرات.

يركز هذا النظام الغذائي على فقدان الوزن بشكل أسرع. وبالتالي، هناك آراء متضاربة حول فعالية وسلامة هذا النظام الغذائي، بينما يعتقد بعض الخبراء أن إضافة 2-3 بيضات إلى النظام الغذائي اليومي إلى جانب الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات فقط يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وزيادة معدل الأيض وحرق الدهون ومنع آلام الجوع.

ومع ذلك يرتبط البيض أيضًا بالكوليسترول وقد تؤدي زيادة تناول البيض إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكوليسترول الغذائي.

لاحظت دراسة نُشرت في مايو 2018 في المجلة الأمريكية للتغذية، أن المشاركين الذين تناولوا "نظامًا غذائيًا غنيًا بالبيض" لمدة ثلاثة أشهر لم يُظهروا أي تغييرات في مستويات الدهون في الدم أو علامات الالتهاب مقارنة مع أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البيض، وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

يركز هذا النظام الغذائي على فقدان الوزن بشكل أسرع وبالتالي، هناك آراء متضاربة حول فعالية وسلامة هذا النظام الغذائي. بينما يعتقد بعض الخبراء أن إضافة 2-3 بيضات إلى النظام الغذائي اليومي إلى جانب الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات فقط يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وزيادة معدل الأيض ومنع آلام الجوع.

ريجيم البيض المسلوق ومرضى السكر

أكد الخبراء أن الدهون المشبعة في الطعام ترفع الكوليسترول وليس بالضرورة الكوليسترول الغذائي، بصرف النظر عن أن الكربوهيدرات والسكريات في الأطعمة هي المساهم الرئيسي في زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ومع ذلك ، فإن إضافة البيض إلى النظام الغذائي باعتدال لن يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

إذا كانت كمية البيض أكبر من الكمية المقترحة فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي ، فإن إضافة ما لا يقل عن 2-3 بيضات يوميًا هي طريقة صحية للتحكم في الوزن فقط عند إقرانها بالخضراوات منخفضة الكربوهيدرات والخضراوات الورقية.