أسباب التبول اللاإرادي لدى الكبار.. اعرفها

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

يعد التبول اللاإرادي من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ لأنه يسبب حرجا بالغا للمريض.



وقالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن التبول اللاإرادي لدى الكبار له أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي.

الأسباب

وأوضحت أن الأسباب العضوية تتمثل في نقص هرمون ADH، الذي يتحكم في نشاط المثانة في الليل، وفرط نشاط المثانة، وعدوى الكلى أو المثانة، وداء السكري وسرطان البروستاتا بالنسبة للرجال، وتعاطي أدوية معينة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية وشرب الخمر.

كما قد يرجع التبول اللاإرادي لدى الكبار إلى سبب نفسي مثل التوتر النفسي أو الصدمات النفسية.

العلاج

ويتم علاج التبول اللاإرادي لدى الكبار بناء على السبب، الذي يقوم الطبيب بتشخيصه؛ حيث يتم على سبيل المثال تعويض نقص هرمون ADH بواسطة الأدوية. أما إذا كان السبب نفسيا، فسيخضع المريض حينئذ للعلاج النفسي.

ويمكن للمريض اتخاذ بعض التدابير لمواجهة التبول اللاإرادي، مثل شرب كميات أقل من السوائل في المساء، لا سيما القهوة، والذهاب إلى المرحاض عدة مرات قبل الذهاب إلى الفراش، بالإضافة إلى تدريب المثانة للتحكم في عملية التبول.