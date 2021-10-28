تعرف على أفضل المواد الغذائية لصحة الكلى

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلنت الدكتورة ماريا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الرمان واليقطين يفيدان في تحسن صحة الكلى.



وتشير الدكتورة وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكلى تخرج السوائل الزائدة من الجسم، وتحافظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم، وتساهم بنشاط في عملية التمثيل الغذائي. ولكي تعمل الكلى بصورة صحيحة من الضروري شرب الماء وإضافة مواد غذائية معينة إلى النظام الغذائي.

وتقول، "أولا وقبل كل شيء يجب تناول عنب الثور cowberry أو Lingonberry، الذي يحتوي على غليكوسيدات الفينول، والكسينين، والليكوبين، والفلافونويد، والكومارين، والإيلاجيك والأحماض الأخرى. و لهذه الثمار تأثير مدر للبول ومطهر. وتفيد في علاج أمراض الكلى المزمنة وفي حالة نشوء الحصى في الكلى".

وتضيف الخبيرة، يجب الانتباه إلى التوابل- اليانسون والكمون والشبت التي تحتوي على زيوت طيارة، مضادة للالتهابات والتشنجات وتحفز عمل الكلى.

وتقول، "البرتقال والرمان والعنب والثوم والكاكي جميعها مفيدة. أما البطيخ الأحمر واليقطين فلهما تأثير مدر للبول ويساعدان على طرح الأملاح من الجسم".