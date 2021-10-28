تجنبها.. أخطر 3 أطعمة على صحة الأمعاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

من الضروري أن تتعرف على الأطعمة التي تضر بصحة الأمعاء وتجنبها، للحفاظ على عمل الأمعاء بشكل سليم ودون أي مشاكل.

قال الطبيب الألماني توماس فريلنغ إنه من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة.

قام الطبيب بتضمين السكر في قائمة الأطعمة الخطرة. وأوضح المتخصص أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة حلوة. بالإضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق، حسب موقع “فوكوس”.

وأوضح فريلنغ أن “هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، هكذا، من حيث المبدأ، يجب ألا تأكل أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون “السيئة”، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.

في الوقت نفسه، قام الطبيب بتجميع قائمة الأطعمة الصحية. احتلت الفاصوليا والخضروات المرتبة الأولى فيها – فهي تحتوي على مواد الصابورة مثل الألياف. ثم هناك الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.