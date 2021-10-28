أطعمة تسبب الأرق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الدكتورة أناستاسيا غافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في وجبة العشاء.

وتنصح الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء جميع من يعاني من سوء النوم، بالتخلي عن تناول المعكرونة في وجبة العشاء.

ووفقا لها، يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وعدم الإكثار من وجبة العشاء. وقد يكون الإفراط في تناول الطعام مساء مرتبطا بعدم تناول وجبة الفطور وتناول وجبات خفيفة متكررة خلال النهار، بدلاً من الوجبات الكاملة.

وتقول، “إذا تناول الشخص في وجبة العشاء المعكرونة مع الجبنة والمايونيز، ومن ثم شرب الشاي مع الحلوى، فسيكون من الصعب عليه أن يغفو بسرعة وينام جيدا. لأن الجسم ليلا لا يحتاج إلى الكربوهيدرات، بل يحتاج إلى الراحة وليس إلى الطاقة. كما أن الجسم يحتاج إلى بضعة ساعات لهضم هذا الطعام، أي بدلا من الراحة يضطر الجسم للعمل وهدر طاقته”.

وتضيف، وجبة العشاء المثالية يجب أن تحتوي على البروتين والخضروات والخضار والزيوت الصحية.

وتقول، “يمكن أن تتضمن وجبة العشاء مثلا لحم دجاج مسلوق أو مطبوخ على البخار مع بروكلي أو قرنبيط وبعض الخضروات الموسمية والخس وزيت غير مكرر. بعد وجبة كهذه يمكن أن يغفو الشخص بسهولة وبسرعة”.