شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الموز.. هتخس 4 كيلو من وزنك فى وقت قياسى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الموز أحد الأنظمة الغذائية التى يلجأ إليها أصحاب الوزن الزائد، من أجل تحقيق حلم الرشاقة والحصول على وزن مثالى، والتخلص من الكيلو جرامات التى تعطيهم مظهرا غير لائق وتفقدهم ثقتهم بأنفسهم، وقد يكلفك تحقيق هذا الهدف بذل الكثير من الخطوات مع اتباع خطة قاسية، تعتمد على تناول الموز مع إضافة بعض الأطعمة الصحية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع livestrong، فإن ريجيم الموز يعتمد على الخطوات التالية لخسارة 4 كيلو من وزنك فى غضون أربعة أيام:

1.تتكون وجبة الإفطار من تناول من موزة إلى 4 ثمرات من الموز.

2. يُسمح بتناول الفواكه والخضروات الصحية منخفضة السعرات الحرارية مثل الخيار والجزر والتفاح والفراولة والخوخ.

3. يُسمح بتناول البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحم الأحمر المشوى والدجاج المطهى على البخار أو المشوى أيضا.

4. الأسماك والمأكولات البحرية أحد أهم الخيارات التى يجب إدراجها لوجباتك اليومية، لأنها غنية بالفيتامينات ويمكن تناولها خلال وجبة الغداء.

5. تجنب تناول الأطعمة المعالجة والحبوب المكررة والأطعمة التى تحتوى على الكثير من الدهون أو السكر أو الصوديوم، لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون أعلى فى السعرات الحرارية ومنخفضة فى العناصر الغذائية.

6. تجنب تناول الخبز والمخبوزات بمختلف أنواعها طيلة الالتزام بهذه الحمية.

7. تجنب تناول الوجبات الخفيفة فى حمية الموز بين وجبتى الإفطار والغداء، لكن إذا شعرت بالجوع بشكل خاص بين هذه الوجبات، يمكنك تناول قطعة من الفاكهة الطازجة.

8. تجنب الفواكه المجففة والفواكه المعلبة، لأنها تحتوى على سعرات حرارية أعلى، مقارنة بالفاكهة الطازجة.

10. في وجبة الغداء يمكنك تناول ثمرتين من الموز قبل البدء بتناول الطعام.

يساعد الموز فى إفراز هرمون الكوليسيستوكينين المسئول الرئيسى عن كبح الشهية، كما يشعرك بالشبع طويلًا، وبالتالى يؤدى إلى خسارة الوزن.