شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب عشبي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم لدى شربه يوميا.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

يرتبط مرض السكري النوع 2 بعدد من عوامل الخطر، بما في ذلك الوزن ونمط الحياة، على عكس النوع الأول.



ولهذا السبب، يُنصح أي شخص يتعرض لخطر الإصابة بمرض السكري النوع 2، بمحاولة الحفاظ على وزن صحي وعدم تناول الكثير من السكر والكربوهيدرات.

وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، فإن البعض الآخر له الفضل في المساعدة في تنظيمه، عن طريق منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وإذا كنت قلقا بشأن خطر الإصابة بمرض السكري، فقد حان الوقت لإدخال نوع من الشاي العشبي في نظامك الغذائي.

يقدم شرب شاي الأعشاب العديد من الفوائد الصحية، لكن شاي البابونج على وجه الخصوص يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

ويمكن لبضعة أكواب من الشاي العشبي غير المحلى كل يوم أن تمنعك من اشتهاء المشروبات السكرية، وتحافظ على رطوبتك، ما يساعد جسمك على تنظيم نسبة السكر في الدم.

ومع ذلك، فإن بعض أنواع الشاي، مثل البابونج، تحتوي أيضا على مركبات طبيعية تساعد في تقليل الالتهاب وخفض نسبة السكر في الدم ومنع تلف الخلايا.

ويُنسب شاي البابونج، المصنوع من أزهار البابونج، منذ فترة طويلة كعلاج عشبي لجميع أنواع الأمراض، ويوصى به كمشروب مهدئ قبل النوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج كل يوم - واحد بعد كل وجبة - يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

لذلك، لا تتناول الحلوى بعد تناول الوجبة، بل اسكب لنفسك كوبا من شاي البابونج بدلا من ذلك.

ووجدت الدراسة نفسها أن شاي البابونج يزيد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة لدى الناس، وهي جزيئات يمكنها منع تلف الخلايا عن طريق إيقاف عملية تسمى الأكسدة.

وربطت الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

وفي حالة مرض السكري، يمكن أن تقلل مضادات الأكسدة من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

ويقول الخبراء إن طبيبك هو أفضل شخص يمكنك التحدث إليه بشأن إدارة مخاطر الإصابة بمرض السكري، ولكن إدخال أكواب من شاي البابونج في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابتك.

وهناك الكثير من أنواع شاي الأعشاب التي يمكن أن تجربها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

- الشاي الأخضر

توجد مركبات في الشاي الأخضر تحفز امتصاص العضلات والهيكل العظمي للغلوكوز، ما يعني وجود نسبة أقل من الغلوكوز في مجرى الدم، وانخفاض مستويات السكر في الدم.

ووجدت مراجعة لـ 17 دراسة حول فعالية الشاي الأخضر كوسيلة للتحكم في نسبة السكر في الدم، انخفاضا "ملحوظا" في مستويات السكر.

- شاي الكركديه

يقال إن هذا الشاي الملون والحاد المذاق يخفض قراءات ضغط الدم ويساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري بشكل خاص إلى إدارة ضغط الدم بعناية، لأن ارتفاع ضغط الدم المقترن بداء السكري يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات نتيجة مرض السكري.

- شاي الكركم

يشتهر الكركم بلونه الذهبي النابض بالحياة، وهو علاج منزلي شهير للغاية لعدد من الشكاوى.

ويحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين والذي يعتقد أنه يخفض مستويات السكر في الدم. ويمكن أن تساعدك إضافة الفلفل الأسود إلى شاي الكركم على امتصاص المزيد من الكركمين.