مفاجأة.. طبيب يدحض أسطورة شائعة عن اللحوم الحمراء

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلن الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف، أن تناول اللحوم الحمراء باعتدال، لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه لغاية عام 2020 كان "العالم بأكمله" يعتقد أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويقول، "قبل انتشار جائحة "كوفيد-19"، أعيد النظر بجميع البيانات التي تراكمت على مدى سنوات بشأن العلاقة بين اللحوم الحمراء وتسببها في تصلب الشرايين وغير ذلك".

واتضح من هذه المراجعة عدم وجود أدلة وبيانات موثوقة عن هذه العلاقة.

ويقول، "الإفراط بتناول اللحوم الحمراء، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام الأمعاء، أما فيما يخص القلب فلسنا متأكدين... لذلك لا يمكن الحديث عنها بشكل قاطع كما كنا نتحدث خلال عقود".

وينصح مياسنيكوف بتناول اللحوم الحمراء باعتدال بحيث لا تزيد عن ثلاث مرات في الأسبوع.