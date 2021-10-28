شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور البقوليات فى العيش لفترة أطول والوقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Circulation أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غربيًا غنيًا باللحوم المصنعة والسكريات المكررة واللحوم الحمراء الدهنية يزيد لديهم خطر الوفاة بنسبة 21٪، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22٪ مقارنةً بغيرهم الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل البقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والخضراوات، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

كان الخبراء والباحثون ييبحثون عن حقيقة أن ما تأكله يمكن أن يكون العامل الحاسم عندما يتعلق الأمر بصحتنا العامة، وفى الدراسة الجديدة فحص الخبراء المناطق الزرقاء التى تتميز بعمر ساكنها الطويل مقارنة بمتوسط الأعمار في بقية مناطق العالم، ثم تبين أن هناك مجموعة طعام واحد يستهلكونها جميعًا، والتى يمكن أن تكون السر وراء طول حياتهم، وكانت البقوليات.



الاطعمة التى يعتمد عليها سكان المنطقة الزرقاء

هى أنظمة غذائية نباتية، حيث يأتى 95% من المدخول الغذائي اليومي من الخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، وعادة ما يتجنب الناس في هذه المناطق اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.



الخضراوات والفاكهة

بعد دراسات متعددة تم تطوير نظام غذائي للمنطقة الزرقاء، يزعم أنه يساعد الناس على عيش حياة أطول، حيث يتناولون كوبا كاملا من البقوليات يوميًا، فهى غنية بالبروتينات والألياف وقليلة السكر والدهون.

ويساعد البروتين في الحفاظ على الوزن، وبناء العضلات، كما تساعد الألياف فى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وتُقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالخرف ومرض السكري والاكتئاب.



فوائد الأكل الصحى

تحتوى البقوليات أيضًا على مضادات أكسدة قوية تسمى البوليفينول، والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد في تأخر الشيخوخة.



فوائد الاطعمة النباتية

الفاصوليا الحمراء الداكنة

مليئة بالبروتين والألياف والحديد، وقد وجدت دراسة أن تناول الفاصوليا الحمراء الداكنة مع الأرز يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.



فوائد البقوليات

تناول الحمص المطبوخ أو إضافته إلى السلطات وتناوله كوجبة خفيفة، حيث يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما أنه يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ووزن صحي.

يشيع استخدام الفاصوليا السوداء في أمريكا الجنوبية والوسطى، وهى جيدة أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.