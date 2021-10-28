شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات من أمراض المناعة الذاتية قد تسبب اكتساب أو فقدان الوزن غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتأثر فقدان الوزن أو اكتسابه دائمًا باختياراتك الغذائية وعادات أسلوب حياتك، في بعض الأحيان قد تكتسب أو تخسر وزنًا من الجسم دون مبرر وبشكل غير متوقع بسبب بعض المشاكل الصحية الأساسية، أبرزها أمراض المناعة الذاتية التى تؤدى إلى تقلبات شديدة في وزنك في فترة قصيرة.



حالات صحية تسبب فقدان او اكتساب الوزن دون مبرر

ما هي أمراض المناعة الذاتية؟

يحدث مرض المناعة الذاتية عندما يبدأ جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الأنسجة والخلايا السليمة، ومثل هذه الحالات تتطور ببطء، ولكنها صعبة التشخيص، وتسبب أعراضا متنوعة، وتؤدي غالبًا بحسب الحالة إلى فقدان أو زيادة فى الوزن، أمراض المناعة الذاتية غير قابلة للشفاء ولا يمكن إدارتها إلا باتباع نمط حياة ونظام غذائى صحي، لذلك مع هذه الحالات قد يظل وزنك متقلبًا ما لم تتخذ بعض الخطوات الجادة لإبقائه تحت السيطرة، ووفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، هناك 4 حالات من أمراض المناعة الذاتية قد تؤدي إلى زيادة أو فقدان الوزن.

مرض السكر من النوع 1

داء السكري من النوع الأول، والذي يتم اكتشافه في الغالب في سن أصغر، هو حالة مناعة ذاتية أخرى قد تؤدي إلى زيادة الوزن، في هذه الحالة، يتعذر على البنكرياس إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يلعب الأنسولين دورًا رئيسيًا في توجيه الجسم لكيفية استخدام وتخزين الجلوكوز للحصول على الطاقة، وعندما لا يتم إنتاج الأنسولين أو استخدامه بكفاءة، يتم تخزين الجلوكوز على شكل دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



داء السكرى من النوع الاول

التهاب المفاصل الروماتويدي

هو حالة مرتبطة بالعظام وتؤثر في الغالب على الأشخاص في سن الشيخوخة، وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الشعور بالتعب وآلام والتهاب المفاصل، وقد يفقد الأشخاص بعض الكيلوجرامات عند معاناتهم من هذه الحالة، لأنه أحد الآثار غير المباشرة للالتهاب الناجم عن الهجوم على الأنسجة.



التهاب المفاصل الروماتويدى

مرض الاضطرابات الهضمية

هو حالة من أمراض المناعة الذاتية يتسبب فيها الجلوتين (نوع من البروتين الموجود في الحبوب الكاملة) بقيام الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الأمعاء الدقيقة، ويصعب على من يتعاملون مع هذه الحالة امتصاص الطعام تمامًا، ونتيجة لذلك، يفقدون الوزن أو يظلون نحيفين في العادة، وتشمل هذه الحالة أعراض أخرى مثل الانتفاخ والإسهال المزمن أو الإمساك والغثيان والقيء وآلام البطن، ويمكن لتجنب الجلوتين فى هذه الحالة أن يساعد فى الحفاظ على وزن صحى.



الاضطرابات الهضمية

مرض جريفز

مرض جريفز هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤثر على الغدة الدرقية، المسئولة عن إنتاج ثلاثة هرمونات رئيسية للحفاظ على أداء وظائف الجسم بشكل طبيعي، وفي حالة جريفز، تفرط الغدة فى إفراز الهرمونات، مما يعطل الأداء الطبيعي للجسم، ويؤدي هذا الاضطراب إلى فقدان الوزن، وأعراض أخرى مثل التعب وصعوبة النوم والارتعاش.