شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين وزن الماء والدهون.. وأيهما يفقده الجسم سريعًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأ رحلة إنقاص الوزن، يبدو أنك فى البداية تفقد الوزن سريعًا، لكن بعد مرور بعض الوقت قد تلاحظ أن فقدان الوزن قد وصل إلى مرحلة الثبات، هذا لأنك فى البداية تفقد وزن الماء وليس الدهون، وبصرف النظر عن قياس وزنك الدهنى، هل هناك طريقة يمكن أن تخبرك ما إذا كنت تخسر وزن الماء أم وزن الدهون، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هى الوسيلة التى يمكن أن توضح بأن ما أخسره هو وزن الماء أم الدهون؟

لا توجد طريقة محددة لقياس وزن الدهون، لكن إذا كان وزنك يتقلب كثيرًا وكنت تفقد الوزن بسرعة كبيرة، فمن المرجح أن يكون ما تخسره هو وزن الماء.

متى تشعر بأنك تفقد الدهون؟

من ناحية أخرى، إذا كنت تفقد الوزن ببطء أثناء اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن مع ممارسة الرياضة بانتظام، وقد بدأ جسمك فى الظهور بمظهر أكثر رشاقة فأنت وقتها تفقد الدهون.

لقد سمعنا جميعًا مصطلح وزن الماء من قبل، وعندما تقيس وزنك على الميزان، فهذا هو وزنك الإجمالى، لكن ستندهش من معرفة أن معظم وزنك يأتى من الماء، وهو أثقل شىء فى جسمك باستثناء عظامك.



قياس وزن الجسم على الميزان

ما العلاقة بين الوزن وما يسمى بـ"الجليكوجين"؟

عندما تبدأ فى فقدان الوزن فى البداية، فإن معظم الكيلوجرامات التى تم فقدانها تكون فى شكل ماء، وعندما تقيد السعرات الحرارية وتحرق الزائد منها عن طريق أداء بعض التمرينات، يتحول جسمك إلى الجليكوجين للحصول على الطاقة، وهو أحد أشكال تخزين السكر البسيط للجلوكوز، ويتم تخزينه فى الكبد والعضلات حتى يصبح جسمك جاهزًا لاستخدامه.

لكن الجليكوجين يحتفظ بالماء، حيث يحمل ثلاثة أضعاف وزنه فى الماء، حيث يحتوى جرام واحد من الجليكوجين فى عضلاتك على 3 جرامات من الماء.

وعند استخدام الجليكوجين، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو تقييد السعرات الحرارية، فإنك تفقد أيضًا وزن الماء، لكن عند تجديد مخزون الجليكوجين لديك، يمكنك استعادة وزن الماء أيضًا.



الفرق بين وزن الماء والدهون

ما الفرق بين فقدان الدهون والماء؟

واحدة من أكبر علامات وزن الماء هى التقلبات المتكررة فى الوزن، فإذا اتبعت روتينًا صحيًا ولاحظت أن وزنك يرتفع وينخفض ​​كثيرًا، فمن المرجح أنه وزن الماء، حيث تعتمد كمية الماء التى يحتفظ بها جسمك على العديد من الأشياء المختلفة، من هرموناتك إلى كمية الماء التى تشربها وأكثر من ذلك.

وإذا كنت تفقد الوزن بمرور الوقت، فلا تشعر بالإحباط إذا ارتفعت الأرقام فى بعض الأيام.



فقدان الوزن بنظام صحى متوازن مع الرياضة

ما هى المدة التى نستغرقها لفقدان وزن الماء والدهون؟

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كنت تفقد وزنًا من الماء أو الدهون، وهى أنك إذا فقدت كيلوجرامًا واحدًا بين عشية وضحاها، فهذا مؤشر واضح على أنه يمكنك إرجاع فقدان الوزن إلى الماء، يمكن لمعظم الناس أن يفقدوا 1 - 1.5 كيلوجرام من الوزن الفعلي في أسبوع ونحو 1% من دهون الجسم في شهر واحد.

هذا ينطبق على زيادة الوزن أيضًا، فإذا رأيت أنك أثقل بمقدار 1.5 كيلوجرام، فمن المؤكد أن جسمك يحتوى على كمية أكبر من الماء، لأنه من غير الممكن اكتساب هذا القدر من الوزن فى يوم واحد، وهو ما يوضح أن خسارة وزن الماء سريع جدًا مقابل خسارة الدهون التى تحدث بعد مرور الوقت وفقًا للالتزام بنظامك الغذائى وممارسة التمارين بانتظام.