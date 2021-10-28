شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فوائد المورينجا للصحة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

المورينجا من الأعشاب التي لها الكثير من الفوائد الصحية الرائعة للتخسيس وللأطفال والوقاية من الأمراض، إليكم أهم فوائد المورينجا.



عشبة المورينجا يتم استخراجها من شجرة المورينجا والمعروفة باسم شجرة الطبل أو شجرة البان الزيتي، أو كما تسمى في إفريقيا بشجرة المعجزة.

وقد تم استخدامها لأغراض صحية وطبية وهذا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسدة الهامة للوقاية من العديد من الأمراض، كما يتم استخدامها كنوع من المكملات الغذائية.

ومن خلال التقرير التالي نتعرف على فوائد المورينجا للصحة وللتخسيس.

فوائد المورينجا الصحية:

المورينجا لها الكثير من الفوائد الصحية مما يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة، وهذا لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها.

فوائد المورينجا على الريق:

- من أهم الفوائد لتناول المورينجا على الريق، أي قبل تناول أي طعام، هو زيادة القدرة على التخسيس والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

- السيطرة على بعض الأمراض مثل مرض السكري وأمراض ضغط الدم، والتقليل من الكوليسترول الضار بالدم، كما يساعد على القضاء على الالتهابات في الجسم، وعلاج بعض الأمراض الجلدية.

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فوائد المورينجا للتخسيس:

- يساعد تناول مشروب المورينجا على توازن الهرمونات داخل الجسم وزيادة الحساسية للأنسولين مما يؤدي إلى فقدان الوزن، فضلا على أنها تحتوي على نسبة قليلة من الدهون.

- شاي المورينجا يساعد على إنقاص الوزن، وهذا من خلال تحفيز عمليات الأيض وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يساعد على التوازن في مستويات السكر في الدم وزيادة مستويات الطاقة.

- تساعد المورينجا على الشعور بالشبع لفترات طويلة، فضلا على أنه يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للمحافظة على الصحة أثناء إنقاص الوزن.

فوائد المورينجا للكبد:

- المورينجا لها دور في حماية الكبد من التلف، حيث أن لها دور في التخلص من سموم الكبد، كما توفر الأحماض الأمينية الهامة التي تساعد على تجديد خلايا الكبد مما يقي من التعرض إلى الأمراض.

- حماية الكبد من التعرض للسرطان وهذا بفضل مضادات الأكسدة التي تهاجم الجذور الحرة المسببة لسرطان الكبد، فضلا على أن المورينجا تساعد في إنتاج إنزيمات الكبد وإعادتها لمستوياتها الطبيعية.

فوائد المورينجا للعظام:

تستخدم أوراق المورينجا لتحسين صحة العظام، وهذا لأنها غنية بالفسفور والكالسيوم المهمان لتقوية العظام، فضلا على أنه يحتوي على مضادات الالتهابات الهامة للوقاية من التهابات المفاصل، كما يقي من هشاشة العظام خاصة للنساء بعد انقطاع الطمث.

فوائد المورينجا للسكري:

وفق العديد من الدراسات التي أشار إليها موقع "health line" أن عشبة المورينجا لها القدرة على خفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يساعد على الحد من ارتفاعه مرة أخرى، وتحتوي أوراق المورينجا على أهم الفيتامينات الضرورية لمرضى السكري، ومنها فيتامين C،A،D مما يقي من تطورات المرض، فضلا على أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على التقليل من نسبة الجلوكوز والبروتين في البول.

فوائد المورينجا للأطفال:

- المورينجا تعد من الأعشاب الآمنة للأطفال وله بعض الفوائد الهامة للحفاظ على صحة الأطفال.

- تساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الهامة لنمو جسم الأطفال بشكل طبيعي.

- المورينجا هامة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وهذا بفضل العناصر الغذائية الموجودة بها.

- تساعد على تحسين وزن الأطفال الذين يعانون من مشكلة انخفاض الوزن ومازالت الدراسات مستمرة حول فوائد المورينجا للأطفال.

فوائد المورينجا للنوم:

استخدام بذور المورينجا يساهم في التخلص من اضطرابات النوم والأرق، كما أنه يساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر، وله دور في الشعور بالنشاط خلال اليوم، ولهذا يمكنك تناول كوب من مغلي عشبة المورينجا قبل النوم يوميا.