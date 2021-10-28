كل ما تريد معرفته حول لابتوب GemiBook X

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلنت شركة تشوي الصينية للتكنولوجيا عن إطلاق اللابتوب الجديد GemiBook X والذي يتميز بجسم صلب مصنوع من الألومنيوم.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يأتي مزودا بشاشة قياس 15.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1920 x 1200 بكسل مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 72%.

وينبض بداخل اللابتوب الجديد معالج إنتل Celeron N5100 رباعي النوى ويعمل بسرعة 2.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويمكن للمستخدم استبدال ذاكرة الوصول العشوائي وقرص الحالة الساكنة M.2 SSD الموصل عن طريق SATA من خلال فتحة الصيانة.

علاوة على أنه يمكن زيادة السعة التخزينية عن طريق توافر فتحتين M.2 وقارئ بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويأتي اللابتوب GemiBook X الجديد في جسم مصنوع من الألومنيوم ولا يتعدى سُمك 17.9 ملم، ويدعم شبكة الواي فاي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 4.2.

ويشتمل اللاب توب على منفذ جيجابت إيثرنت ومخرج HDMI، ويتيح منفذ USB-C نقل البيانات فقط.

بالإضافة إلى توافر اثنين من منافذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0.

ويمكن تعطيل كاميرا الويب بدقة واحد ميجابكسل عن طريق المفتاح العادي.