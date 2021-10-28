الصحة العالمية تراقب عدوى سلالة " AY.4.2 " من المتحورة دلتا

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

تراقب منظمة الصحة العالمية عدوى سلالة " AY.4.2 " من المتحورة دلتا التي باتت تظهر أكثر في حالات الاصابة بكوفيد-19.



وقالت المنظمة امس في تقريرها الأسبوعي عن الوباء إن السلالة تتضمن ثلاث متحورات اضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.

وأضافت أنه تم تحميل تسلسلات " AY.4.2 " إلى قاعدة البيانات العالمية "GISAID" من 43 دولة 93 % كانت من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5,9% من جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقًا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت "AY.4.2" أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

ومن بين الإصابات الجديدة، تزايدت نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية يوليو الماضي لا سيما في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

ووفق لمنظمة الصحة العالمية فإن 47% من سكان العالم تلقوا حتى اليوم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.