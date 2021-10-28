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صحيفة: بريطانيا تعتزم إلغاء قائمة السفر الحمراء والحجر الصحي في الفنادق

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محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن بريطانيا تعتزم إلغاء بعض قيود ، وبينها قائمة السفر الحمراء التي تضم سبع دول، والحجر الصحي الفندقي.

 

وقالت الصحيفة إن السلطات في بريطانيا تعتزم اتخاذ هذا الإجراء وذلك بعد تراجع في خطر كوفيد-19 من الخارج.

 

وأضاف التقرير أن وزراء بريطانيين سيجتمعون الخميس لبحث إزالة الدول السبع المتبقية في القائمة والتي تشمل كولومبيا وفنزويلا.

 

وشهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور "دلتا" في بريطانيا.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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