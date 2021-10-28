اتفاق لتوفير دواء ميرك ضد كورونا في الدول الفقيرة.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية ميرك Merck، الأربعاء، أنها توصلت لاتفاق يمكن أن يؤدي إلى إنتاج نسخ نوعية من دوائها المعد لعلاج كوفيد-19 على نطاق واسع في البلدان الفقيرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ ظهور الجائحة.



وقالت مجموعة براءات اختراع الأدوية العالمية (MPP) إنها وقعت اتفاقية ترخيص طوعية مع شركة ميرك لتسهيل الوصول العالمي الميسور التكلفة إلى دواء مولنوبيرافير المضاد للفيروس.

بعد موافقة الجهات التنظيمية، سيساعد الاتفاق على توفير دواء مولنوبيرافير في 105 دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتقوم هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراجعة خصائص الدواء ونتائج الأبحاث التي أجريت عليه.

تعمل مضادات الفيروسات مثل مولنوبيرافير عن طريق تقليل قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثم إبطاء المرض. فلدى إعطائه للمرضى في غضون أيام من نتيجة اختبار إيجابية، يقلل العلاج من خطر دخول المستشفى إلى النصف، وفق تجارب سريرية أجرتها شركة ميرك.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن اتفاق ميرك مع مجموعة براءات اختراع الأدوية العالمية هي "خطوة إيجابية نحو توفير العلاج على نطاق أوسع وبأسرع ما يمكن".

لكنها حثت شركة الأدوية على "تقديم بيانات التجارب السريرية إلى منظمة الصحة العالمية في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن من تقييم الدواء للاستخدام العالمي".

كما حثت شركة ميرك "على تضمين دول رئيسية أخرى في نطاق الاتفاقية في المستقبل القريب".

مجموعة براءات اختراع الأدوية ومقرها في جنيف هي منظمة دولية تدعمها الأمم المتحدة وتعمل على تسهيل تطوير الأدوية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

بموجب الاتفاق، تمنح شركة ميرك ترخيصًا لمجموعة براءات اختراع الأدوية يمكن لها بموجبه بعد ذلك أن ترخص لجهات أخرى إنتاج نسخة نوعية من الدواء محليًا.

ويعني الاتفاق أن الجهة المطورة للدواء لن تتلقى حقوقًا عن المبيعات طالما ظل كوفيد مصنفًا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي اهتماما دوليا من قبل منظمة الصحة العالمية. وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية.

وقد أعادت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة الأسبوع الماضي التأكيد على حالة التأهب القصوى للوباء.

وقال تشارلز جور، المدير التنفيذي لمجموعة براءات اختراع الأدوية، إن "النتائج المؤقتة لمولنوبيرافير مقنعة ونرى أن هذا العلاج الذي يُعطى عن طريق الفم هو أداة مهمة واعدة للمساعدة على التصدي للأزمة الصحية الحالية".

تقوم شركة ميرك بتطوير مولنوبيرافير بالاشتراك مع ريدجباك بايوثيرابوتيكس Ridgeback Biotherapeutics.