شكرا لقرائتكم خبر عن السبانخ أفضل الأطعمة لدعم صحة القلب والدماغ والجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الفوائد الصحية لأى طعام ارتباطًا وثيقًا بالخصائص التى يحتوى عليها، فالسبانخ غذاء ذو خصائص صحية مهمة للحفاظ على صحة القلب والدماغ والجهاز المناعى، فهى مصدر مهم للبروتين والألياف والكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون، كما تلقب السبانخ بملكة فيتامين ك، ويشار إلى أن حصة 100 جرام من السبانخ توفر ثلاثة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك، لكن خصائصها الممتازة لا تنتهى عند هذا الحد، فهى غنية بفيتامين أ وفيتامين سى، بحسب ما نشره موقع tododisca.

وسلط التقرير المنشور بموقع tododisca الضوء على الطعام الخارق "السبانخ" الذى يوفر جرعة جيدة من مضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة، وتشمل هذه وجود الكايمبفيرول أو كيرسيتين، وهذه هى العناصر الغذائية التى تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وكذلك أمراض القلب والسكرى من النوع 2.

وأشار التقرير إلى أن السبانخ توفر سعرات حرارية لا تذكر، وهو عنصر ممتاز ومثالى لإضافته إلى نظام غذائى لفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك فقد وجدت الأبحاث أن تناول السبانخ له آثار إيجابية على صحة القلب والدماغ والجهاز المناعى.

غذاء خارق لصحة القلب والدماغ

من الخصائص المهمة للسبانخ تأثيرها المضاد للالتهابات على الجسم، حيث إنها ممتازة لحماية الدماغ من التلف المرتبط بالعمر، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون السبانخ كل يوم يتمتعون بصحة أفضل من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وأن السبانخ توفر النترات الطبيعية، هذه العناصر الغذائية عبارة عن مركبات تساعد على فتح الأوعية الدموية وتسهل قدرة القلب على العمل.

وأخيرًا هناك فائدة أخرى من السبانخ للجسم وهى اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الجيدة الأخرى التى يمكن أن تقلل من مخاطر التنكس البقعى المرتبط بالعمر.

وهذا يعنى أن الوقاية هى المفتاح، وأن السبانخ هى طعامك المثالى، لذلك إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين لا يرغبون فى تناول الخضروات، فابدأ فى التخطيط لتضمين السبانخ فى نظامك الغذائى الأسبوعى.