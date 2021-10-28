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7 عادات بسيطة تحافظ بها على صحة قلبك.. اتحكم فى الكوليسترول

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القاهرة - سامية سيد - تُعد أمراض القلب من أسباب الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصاب بها أي شخص، حيث إن جميع الفئات العمرية معرضون للإصابة بأمراض القلب، في هذا التقرير نتعرف على 7 عادات بسيطة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلبك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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عوامل تؤدي إلى مشاكل فى القلب
 

الأسباب الرئيسية لتزايد أعداد حالات القلب هي نمط الحياة السيئ والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني.

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب
 

يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إجراء بعض العادات البسيطة في الروتين اليومي والالتزام بها.

تناول الأطعمة الصحية
 

يمكن للطعام المغذي أن يمنعك من العديد من المشاكل الصحية وأمراض القلب هي واحدة منها، حاول إضافة المزيد من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه إلى نظامك الغذائي.

ممارسة والنشاط البدنى
 

التمرين لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع جيد لصحة القلب، يمكنك اختيار أي تمرين رياضى تحبه.

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الإقلاع عن التدخين
 

يمكن أن يتسبب التدخين المباشر وغير المباشر في تلف القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يرفع ضغط الدم ويضعف عضلات قلبك.

تحكم في الكوليسترول وضغط الدم
 

الكوليسترول وضغط الدم غير المتحكم فيهما هو السبب الرئيسي لمشكلة القلب، تتبع مستويات الكوليسترول وتناول الأدوية الخاصة بك في الوقت المناسب لإدارتها.

تحكم في التوتر
 

يمكن أن يساهم مستوى التوتر لديك أيضًا في مشاكل القلب إذا لم تتم إدارة القلق والإجهاد، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية وسكتة قلبية.

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حافظ على وزن صحي
 

يضغط الوزن الزائد على قلبك ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فاتخذ خطوات لفقدان بعض الكيلوجرامات.

الضحك

كلما ضحكت أكثر، كان ذلك أفضل لصحة قلبك وفقاً للدراسات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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