شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: النوم المتقطع للرضع يتسبب فى زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة ، نشرت في مجلة مجلة SLEEP ، أن الأطفال الذين ينامون لفترة أطول خلال الليل مع انقطاعات أقل قد يكونون أقل عرضة لزيادة الوزن خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، في حين أظهر البحث وجود صلة بين نوم الرضع ووزنهم ، تشير النتائج إلى أن الأطفال حديثي الولادة يمكنهم جني بعض الفوائد الصحية نفسها التي يحصل عليها الآخرون من النوم المتسق الجيد، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية National Institutes of Health .





من جانبها، قالت الدكتورة ماريشكا ك براون، مديرة المركز الوطني للأبحاث الأمريكية، إن المثير للاهتمام بشكل خاص في هذا البحث هو ارتباط السمنة بالنوم الذي نراه يظهر في مرحلة الطفولة وقد يكون متنبئًا بالنتائج الصحية المستقبلية، وأشارت براون إلى أن دراسات متعددة أظهرت وجود روابط بين النوم الجيد وتحسين الصحة بالنسبة للأطفال، يشمل ذلك تقليل خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، مع دعم التطور والتعلم والسلوك.

في الدراسة الحالية، لاحظ الباحثون 298 مولودًا جديدًا وجدوا أنه مقابل كل ساعة زيادة في النوم ليلاً، تقاس بين الساعة 7 مساءً، وفي الثامنة صباحًا، كان الأطفال أقل عرضة لزيادة الوزن بنسبة 26٪، وبالمثل، مع كل انخفاض في الاستيقاظ ليلاً، كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن بنسبة 16٪.

لإجراء الدراسة، دخل الباحثون في شراكة مع أمهات أنجبن طفلًا في مستشفى ماساتشوستس العام بين عامي 2016 و 2018، على عكس دراسات نوم الرضع الأخرى، التي اعتمدت على تقارير الوالدين، استخدم الباحثون ساعات الحركة في الكاحل لتتبع الحركة الليلية بموضوعية، والتقاط ثلاث ليالٍ من البيانات عند أول وستة أشهر.

احتفظ الآباء أيضًا بمذكرات نوم الرضع وتبادلوا الأفكار حول الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على نمط نوم كل رضيع أو وزنه، مثل عدد المرات التي يرضعون فيها أو ما إذا كان الرضيع قد تناول طعامًا صلبًا قبل بلوغه أربعة أشهر.

قالت سوزان ريدلاين، دكتوراه في الطب، ومؤلفة الدراسة أن الفكرة قائمة على بحث الارتباط بين أنماط نوم الرضع والوزن، ووفقا لجداول النوم المتقطعة الشائعة في الطفولة المبكرة إلى نمط نوم أطول طوال الليل، ووجدوا أن الأطفال الذين تقدموا في نوم ثابت ليلاً - 8.8 ساعة في المتوسط ​​في نهاية الدراسة - والذين كان لديهم عدد أقل من الاستيقاظ ليلاً كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن في تلك الأشهر الستة الأولى.

بعد الشهر الأول، وجد الباحثون أن 30 من الأطفال الرضع (10.3٪ من عينة الدراسة) يعانون من زيادة الوزن، على الرغم من أن معظمهم " 21 " وصلوا إلى الوزن الطبيعي في ستة أشهر، فيما كان 26 رضيعًا (8.8٪) يعانون من زيادة الوزن، بما في ذلك 15 ممن لم يكونوا يعانون من زيادة الوزن سابقًا.

يعتقد الباحثون أن بعض العوامل يمكن أن تفسر هذه النتائج، قد يقوم بعض الآباء بتهدئة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النوم عن طريق تزويدهم بالحليب أو تعريفهم بالأطعمة الصلبة أيضًا ، إذا لم يحصل الرضيع على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة في الليل، فقد يشعر بالجوع والتعب في اليوم التالي مما يؤدي إلى المزيد من الأكل وتقليل الحركة ، مما يساهم بدوره في زيادة وزن الرضيع.

تشير الأدلة حتى الآن إلى أن النوم الكافي والموحد يمكن أن يكون أدوات قوية في الحد من مخاطر السمنة في وقت مبكر من الحياة، وشددت مؤلفة الدراسة على أهمية صحة النوم ليس فقط للبالغين، ولكن للأشخاص من جميع الأعمار.

وقالت إنه يجب على الآباء التشاور مع أطباء الأطفال حول أفضل الممارسات لتعزيز النوم الصحي ، والتي يمكن أن تشمل الحفاظ على جداول نوم متسقة، وتوفير مساحة مظلمة وهادئة للنوم ، وإيجاد أنسب الطرق للاستجابة لإيقاظ الرضع.