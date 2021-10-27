70% من متعافي كورونا يصابون مرة أخرى بأعراض شديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير غوشين، اليوم الأربعاء، أن أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في 70 في المئة من الحالات يمرضون مرة أخرى بالشدة نفسها مثل المرة الأولى، إذا لم يتم تطعيمهم.

وأوضح غوشين، رداً على أسئلة نظمتها جمعية “المعرفة”، في بث مباشر: “الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض مختلفون، هناك أشخاص من الذين كانت لديهم حالات إصابة شديدة للغاية. وفي كثير من الأحيان، للأسف، هؤلاء الناس يصابون مرة أخرى وتكون الإصابة شديدة. فقط في 30 في المئة من الناس نرى أن شدة الإصابة تنخفض، 70 في المئة من الأشخاص، للأسف إذا لم يتم تطعيمهم، فإنهم يصابون بالشدة نفسها التي مرضوا بها في البداية”.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس الماضي، الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عطلة عن العمل مدفوعة الأجر، بسبب الوضع الوبائي السيء.

ويشار إلى أنه ابتداءً من 8 نوفمبر 2021، سيتم إدخال نظام الـ”كيو آر كود” وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

أما بعد انتهاء العطلة، وفقا للمرسوم، ستواصل المسارح والمتاحف عملها مع استخدام إجباري لـ”كيو آر كود” والكمامات بحيث لا يتجاوز عدد الحضور 70 في المئة من سعة المكان.