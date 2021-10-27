بلجيكا تتخذ تدابير إضافية لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات البلجيكية عن حزمة من التدابير الإضافية لمواجهة الارتفاع المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتي تجاوزت 5 آلاف إصابة يوميا.



وقررت الحكومة البلجيكية بعد اجتماع للجنة الاستشارية الخاصة بالوباء فرض اقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة وداخل المؤسسات والمتاجر وأوصت بضرورة المحافظة على العمل من بعد وقررت تبني شهادات التطعيم في مختلف المعاملات الإدارية والتجارية العامة والخاصة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو انه وبعد مرحلة من الانحسار النسبي للوباء عاد تفشي الفيروس بقوة للبلاد مما يجبر السلطات على اتخاذ تدبير صارمة.

وأوضح أن حكومته لن تترد في فرض مزيد من تدابير الوقاية عند الضرورة.

وقال المعهد الصحي البلجيكي في بروكسل - سيانسانو - انه تم تسجيل 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في عموم أنحاء البلاد وحذر من فقدان المستشفيات لطاقتها الاستيعابية الطبيعية.

وأوصت الحكومة المواطنين بالمكوث في منازلهم عند تسجيل أية اعراض مرضية كما نصحت أيضا بالحد من الاتصالات الشخصية قدر الإمكان.