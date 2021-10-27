تفاصيل أول لقاح مضاد لـ”سرطان الثدي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - بدأ باحثون في جامعة كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة في دراسة جديدة للقاح سرطان الثدي الثلاثي السلبي.

هذا هو الشكل الأكثر عدوانية وخطورة للمرض. يختلف سرطان الثدي الثلاثي السلبي عن الأنواع الأخرى من سرطان الثدي من حيث أنه يفتقر إلى الخصائص البيولوجية التي عادة ما تكون قابلة للعلاج الهرموني أو الموجه.

على الرغم من أنه يمثل نحو 15 % فقط من جميع سرطانات الثدي، إلا أنه مسؤول عن عدد غير متناسب من وفيات وتكرار الإصابة بسرطان الثدي.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور توماس باد: “نحن نأمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى ظهور اختبارات ناجخة لفعالية اللقاح ضد هذا النوع العدواني من سرطان الثدي، على المدى الطويل، نأمل أن يكون هذا لقاحًا وقائيًا حقيقيًا للنساء الأصحاء للوقاية من سرطان الثدي السلبي الثلاثي”.

ستحدد المرحلة الأولى من التجارب السريرية الحد الأقصى لجرعة اللقاح التي يمكن تحملها لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة المناعية للجسم.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا على تطبيق جديد لأبحاث اللقاح يسمح لعيادة كليفلاند وشريكتها Anixa Biosciences ،Inc، ببدء الدراسة.

يستهدف اللقاح التجريبي بروتينًا معينًا للإرضاع، وهو alpha-lactalbumin، والذي، بعد فترة من الرضاعة الطبيعية، لا يتواجد في أنسجة الشيخوخة الطبيعية. ومع ذلك، فهو موجود في معظم سرطانات الثدي السلبية الثلاثية.

يوفر تنشيط الجهاز المناعي ضد هذا البروتين “غير المناسب” حماية مناعية ضد أورام الثدي الناشئة التي تسبب ظهور ألفا لاكتالبومين في الأنسجة. يحتوي اللقاح أيضًا على مادة مساعدة تنشط الاستجابة المناعية الفطرية، مما يسمح لجهاز المناعة بالاستجابة للأورام الناشئة ومنع نموها.

يعتمد العمل على دراسة قبل السريرية أظهرت أن تنشيط جهاز المناعة ضد بروتين ألفا لاكتالبومين آمن وفعال في الوقاية من أورام الثدي لدى الفئران. وأظهرت الدراسة أيضًا أن لقاحًا واحدًا يمكن أن يمنع الفئران من الإصابة بأورام الثدي، وكذلك يمنع نمو الأورام الموجودة.

سيشارك الدراسة الجديدة، التي تمولها وزارة الدفاع الأمريكية، 18 إلى 24 مريضة أكملت علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي في المرحلة المبكرة في السنوات الثلاث الماضية وحاليًا لا توجد لديهن أورام ولكن معرضات للانتكاس.

خلال الدراسة، ستتلقى المشاركات ثلاثة تطعيمات بفاصل أسبوعين وستتم مراقبتهن عن كثب بحثًا عن الآثار الجانبية والاستجابات المناعية. من المتوقع أن تكتمل الدراسة في سبتمبر/أيلول 2022.