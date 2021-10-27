شكرا لقرائتكم خبر عن عصير أخضر داخل مطبخك يساعدك فى خفض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تؤدى للعديد من المضاعفات مثل أمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية، ويمكنك التحكم في ضغط الدم وخفض مستوياته المرتفعة من خلال إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة، حيث توصل تقرير نشر في موقع اكسبريس، إلى وجود مشروب معين يساعدك على خفض ضغط الدم في وقت قصير.

وأشار الخبراء إلى أن عصير الكرفس، الذى يتواجد داخل منزلك، يساعدك في خفض قراءات ضغط الدم لديك، فقد وجدت الأدلة أن تناول مستخلص بذور الكرفس يحسن مستويات ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاعات خفيفة إلى معتدلة، ويوصف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" بسبب عدم وجود أعراض تظهر على المرضى، مما قد يؤدى الى مضاعفات خطيرة دون سابق إنذار، فعندما تكون قوة ضغط الدم على جدران الشرايين عالية باستمرار، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات الغذائية الصغيرة لها تأثير كبير على خفض ضغط الدم المرتفع، ومن بين تلك الخيارات الصحية كان عصير الكرفس الذى يحتوى على مادة كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات، والتي تعمل على إرخاء أنسجة جدران الشرايين لزيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، مما يشير الى قدرة عصير الكرفس على قراءة ضغط الدم المرتفع.

وأجرى الباحثون اختبارا على 24 مريضا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، حيث تم قياس البيانات المتعلقة بضغط الدم بواسطة مقياس ضغط الدم، وهو أداة تتكون عادةً من سوار مطاطي قابل للنفخ يتم وضعه على الذراع.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​ضغط الدم الانقباضي كان أقل بعد تناول عصير الكرفس، لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، من أنه كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم، لذا احرص على تناول أقل من 6 جرام من الملح يوميًا ، أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبًا.