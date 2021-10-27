شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الـ15 كيلو فى أسبوعين.. اعرف إزاى تخس بدون حرمان ودكتور فى 14 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الـ 15 كيلو إحدى الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال 15 يوما فقط، ويعد من أنظمة الدايت القاسية التي تسهم في حرق الدهون خلال وقت قياسى، من خلال اتباع خطة محكمة تعتمد على تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والبروتينات والفاكهة وتجنب الكافيين.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، تعتمد حمية الـ15 كيلو على الآتى:

1. تناول البروتينات خلال وجبة الإفطار مثل البيض التي تمنحك الشعور بالشبع.

2. يُسمح بتناول منتجات الألبان بمقدار 500 مل من اللبن.

3. تناول الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بين الوجبات الرئيسية مثل التفاح والفراولة والخوخ.

4. يُسمح بتناول الخبز المحمص خلال الوجبات الرئيسية.

5. تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة، مع عدم شرط أن تكون غير محلاة بالسكر.

6. تناول الدجاج المطهى على البخار أو على الشواء.

7. يُسمح بتناول اللحوم قليلة الدسم على أن يتم طهيها بطريقة صحية.

8. الإكثار من تناول المياه بما يعادل ثلاثة لتر يوميا .

9. تجنب تناول المشروبات الغازية والفاكهة المحلاة بالسكريات.

10. تجنب الإفراط في تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة، على أن يتم تناولها بحصص محدودة للغاية.

11. ممارسة التمارين الرياضية حتى تنجح في حرق مايعادل 500 سعرة حرارية.

12. إدراج أطباق الشوربة إلى وجباتك اليومية لأنها تساعد على حرق الدهون.

13. أطباق السلطة عنصر أساسى في هذه الحمية لأنها تمنحك الشعور بالشبع.

14. تجنب استخدام الزيوت والدهون الضارة إلى طعامك واستبدالها بخيارات صحية.