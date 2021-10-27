لا تستهين بها.. 4 أعراض شائعة تنذر بنوبة قلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

النوبة القلبية من الحالات الخطيرة لصحة الإنسان والتي قد تصل لدرجة الوفاة، فهي حالة طبية طارئة، حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية.

ولتقليل مخاطر التلف الدائم لعضلة القلب، من المهم العمل على العلامات التحذيرية بمجرد ظهورها.

ومع ذلك، فإن المعرفة غير الكافية بالأعراض يمكن أن تبطئ من معدل الاستجابة

وقال البروفيسور هيريبيرت شونكرت إن أعراض الإصابة بنوبة قلبية تتمثل في الألم الشديد بالصدر وضيق التنفس والغثيان والعرق البارد.

وشدد طبيب القلب الألماني على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وأشار شونكرت إلى أن عوامل الخطورة، التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة والتقدم في العمر والسِمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين وشرب الخمر.