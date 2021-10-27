فوائد وأضرار القهوة للمرأة

بيروت - نادين محمد - تتميز القهوة بمذاقها الرائع ورائحتها التي تجذب كثيرِاً من النساء لتناولها لذلك فان القهوة من اكثر المشروبات شعبية في العالم كما انها تتمتع بفوائد كثيرة للجسم لإحتوائها على مستويات عالية من مركبات الفينول و مضادات الأكسدة ومن خلال مقال اليوم سوف نتناول فوائد القهوة للمراة.

فوائد القهوة للمرأة

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القهوة تقلل من الصداع النصفي

- تساعد على التقليل من خطر الإصابة بحصى المرارة .

- تساعد النساء على التخلص الإرهاق التي تظهر على الوجه.لأنها تحتوي على مادة الكافيين والذى يقلل من كثرة تناول الطعام.

- شُرب القهوة بكمياتٍ معتدلة، مرتبطٌ بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

- تعمل علي التقلل من حجم الأوعية الدموية، وعدم ظهور العروق على البشرة.

- تحمي من أمراض الشيخوخة لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة.

- تعمل علي تحفيز إنتاج هرمون الأستروجين لدى النساء.

- التقليل من حدة الصداع النصفي الذى يصيب المرأة.

- تساعد على انخفاض احتمالية التعرض للاكتئاب والتوتر لدى النساء، خاصة أثناء فترة الدورة الشهرية.

- تحمي القهوة من تساقط الشعر وتحميه من الجفاف.

- تزيد القدرة على ممارسة الرياضة مما يساهم في التخلص من الوزن الزائد.

- تساهم بشكل كبير في حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء فترة الهضم.

- تولد حرارة خلال العمليات الفسيولوجية داخل الجسم.

- تساهم بشكل كبير علي التقليل من الالتهابات الجلدية التي تصيب البشرة،

- تعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير، وتعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية بالوجه.

- التخلص من المناطق الداكنة بالبشرة.

- تقلل من الانتفاخات التي تصيب منطقة العين، وذلك بتدليك البشرة بمكعبات القهوة المثلجة.

- تحمي من الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

- تحمي من الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدماغية.

- تقوي اللثة وتحمي من الإصابة بتسوس الأسنان.

- تخلصك من الشعور بالإجهاد والتعب.

- تمنع تراكم الدهون بالجسم.



أضرار تناول القهوة بكثرة :

القهوة تعمل على تشوش الأفكار

- كثرة شرب القهوة تعمل على نقص المناعة بالجسم مما تتسبب في الإصابة بالاضطرابات النفسية والشعور بالقلق والتفكير الزائد.

- تعمل على تسارع ضربات القلب.

- تعمل على زيادة إدرار البول.

- تساعد على زيادة التشنجات بالجسم خاصة الأطراف.

- تعمل على ارتفاع نسبة ضغط الدم.

