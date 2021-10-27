8 أطعمة مجربة لمحاربة السمنة ومرض السكري

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تعانين من زيادة فرص الإصابة بمرض السكري الدم، وتبحثين عن نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لفقدان الوزن، أو للحفاظ على نمط حياة صحي، فيمكنك استهلاك السكر من الفواكه والخضروات بكميات محدودة. يمكنك استبعاد جميع مصادر السكر غير الصحية مثل المشروبات المحلاة والخبز الأبيض والكاتشب وصلصة المكرونة وصلصة الشواء.

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على الجانب الآخر إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، فإن الاستغناء عن السكر طريقة رائعة للحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة. ستفقدين حوالي 1 - 2 كيلو في الشهر إذا ابتعدت عن السكر تماماً. ومع ذلك فأنت بحاجة إلى اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة 4-5 أيام في الأسبوع؛ لمنع استعادة الوزن وإضفاء مظهر أكثر رشاقة.

إليك أبرز الفواكه والخضروات قليلة السكريات ومفيدة لتخسيس الوزن.



1. التفاح

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التفاح

ذو قيمة غذائية عالية. تحتوي تفاحة متوسطة الحجم (182 جم) على 19 جم من السكر، و25 جم من الكربوهيدرات، و5 جم من الألياف.

تساعد الخصائص الغذائية الموجودة في التفاح على التحكم في الوزن وتحسين صحة العظام والرئة والجهاز الهضمي.

2. الفراولة

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الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة من السكر، ومحتواها عالٍ من الألياف. كوب واحد من الفراولة الكاملة (144 جم) يحتوي فقط على 7 جم من السكر و3 جم من الألياف.

تحتوي الفراولة على فيتامين c (أحد مضادات الأكسدة) والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، يمكنك تناول الفراولة كعصير أو إدخالها في إعداد الفطائر مثل فطيرة القمح والشوفان.

3. البطيخ

يحتوي البطيخ على الماء والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. يحتوي كوب بطيخ 154 جم على 9.55 جم من السكر و141 جم من الماء.

كما أنه غني بفيتامين أ وفيتامين ج والليكوبين وحمض الفوليك والكولين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. وهو مفيد للتحكم في الوزن الزائد، فهو يمنحك الشعور بالشبع، ويقلل من مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم.

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البطيخ

4. البرتقال

تحتوي برتقالة كبيرة (184 جم) على 17 جم من السكر، و4.42 جم من الألياف الغذائية، و160 جم من الماء ( 9 ). مثل الفواكه الحمضية الأخرى، فالبرتقال غني بفيتامين سي وله خصائص مضادة للأكسدة، كما أنه فاكهة غنية بفيتامين أ وبيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين والكالسيوم والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم .

5. الجريب فروت

​الجريب فروت

الجريب فروت هو فاكهة رائعة منخفضة السكر وغنية بالمياه ومثالي لتناول الإفطار. 100 جرام من الجريب فروت تحتوي على 7 جرامات فقط من السكر. كما أنه غني بفيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة القوية. استمتعي بكوب من عصير الجريب فروت أول شيء في الصباح لإرواء عطشك .

6. الشمام

توفر حصة بحجم 100 جرام من الشمام، 100 جرام من الألياف و8 جرامات فقط من السكر يمكنك الاستمتاع بالشمام المقطّع بمفرده أو إدخاله إلى أطباق سلطة الفواكه أو صنع الحلويات الصحية .

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الشمام

7. الأفوكادو

محتواه عالٍ من الألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، كما أنه يحتوي على فيتامينات C وE وA .

​الأفوكادو

8. البروكلي

البروكلي من الخضروات الصليبية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومثالية لأي نوع من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات. حصة بحجم 100 غرام من البروكلي تحتوي على 3 جرامات من الألياف وجرامين من السكر. يحتوي البروكلي أيضاً على فيتامينات A وC وD وE وk والألياف الغذائية والكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والبوتاسيوم .

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البروكلي