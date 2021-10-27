رجيم من تشعر دائماً بالجوع لخسارة 3 كيلو في اسبوع 

بيروت - نادين محمد - يمكن رجيم من تشعر دائماً بالجوع ان يساعد على خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في اسبوع واحد إلى 10 أيام فقط. ويتضمن برنامج هذه الحمية تناول بعض الاطعمة التي تحتوي على الكثير من المغذيات وعلى انواع مختلفة من المكونات. ومن اجل تحقيق الهدف المنشود، من الضروري تطبيق هذا البرنامج بشكل صحيح. والاهم ان يتم ايضاً بعد انتهاء مدة الرجيم التوقف عن اتباع بعض العادات السيئة مثل تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون والسكريات في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كذلك من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهذه طريقة رجيم من تشعر دائماً بالجوع.

برنامج رجيم من تشعر دائماً بالجوع

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ثمة برنامج رجيم لمن تشعر دائماً بالجوع ولا تتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون في الفترات التي تفصل بين الوجبات الرئيسية.

الاثنين



يجب في هذا اليوم تناول الكثير من الخضار والفاكهة المشكلة. فهي تحتوي على المغذيات والألياف وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع.

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حبتان من الفاكهة الموسمية مثل التفاح والاجاص.

الغداء. طبق سلطة كبير، قطعتان متوسطتا الحجم من سفائن الدجاج المشوية مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

الثلاثاء



ينصح في هذا اليوم بتناول الاطباق الخالية من الدهون.

الفطور. كوب مخفوق يحتوي على الجزر والبرتقال، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء مع القليل من البذور الخالية من السكر.

الغداء: طبق من سلطة الخضار مع بذور الكينوا، الحمص، البصل الأحمر، الطماطم الكرزية، الفليفلة المشوية، القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار يحتوي على الجزر، البطاطا واللوبياء مع القليل من الخردل.

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الاربعاء



يمكن في هذا اليوم جمع الخضار والفواكه.

الفطور: كوب من مخفوق يحتوي على الخضار والفواكه المشكلة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء مشوية، قبضة من اللوز والكاجو.

الغداء. طبق كبير من سلطة الخضار، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة تفاح.

العشاء. طبق من الفواكه المشكلة والافضل ان تكون حمراء مثل التوت والفراولة وغيرها.

الخميس



في هذا اليوم يجب تناول الكثير من الشوربة. فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحتوي على الكثير من المغذيات. ويجب عدم التخلي عن الخضار والفاكهة.

الفطور. كوب من عصير الافوكادو والتفاح والموز، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

الغداء. كوب من شوربة مصنوعة من دون دسم مع القليل من حليب جوز الهند، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. كوب كبير من حليب اللوز من دون سكر، كوب من شوربة خضار يمكن ان يضاف اليها القليل من صلصة الصويا.

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الجمعة



في هذا اليوم يسمح بتناول الكربوهيدرات الصحية. لكن يجب تجنب السكر. وفي المقابل يعتبر الارز البني والمعكرونة المصنوعة من الطحين الكامل خيارين مثاليين.

الفطور. قطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع شرحات من الافوكادو والطماطم والقليل من الخل البلسمي.

الغداء. 3 ملاعق طعام من الارز البني المحضر على البخار مع طبق من الخضار المشوية، حبتان من الفاكهة الموسمية.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه المشكلة مع القليل من عصير البرتقال الطازج.

السبت



يجب أيضاً التركيز على الخضار والفاكهة. ومن الممكن اضافة القليل من البروتينات الصحية مثل السمك والبيض. ويسمح بتناول الفاكهة عند الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

الاحد



في اليوم الاخير من رجيم من تشعر دائماً بالجوع، من الممكن تطبيق برنامج اليوم السابق. وخلال ايام الحمية يمكن تناول وجبات خفيفة تحتوي على كميات قليلة من اللوز والجوز والفواكه. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات من الوزن الزائد.

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