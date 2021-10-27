خبير: لم تسجل أي وفيات نتيجة للتطعيم ضد كورونا في روسيا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أكد رئيس مختبر آليات التباين السكاني للكائنات الدقيقة بمركز "غاماليا" الروسي فلاديمير غوشتشين، أنه لم يتم في روسيا تسجيل أي وفيات نتيجة للتطعيم ضد فيروس كورونا.



خبير صحي: لم تسجل أي وفيات نتيجة للتطعيم ضد كورونا في روسيا"رويترز": إصابات كورونا العالمية تتجاوز 243.65 مليون والوفيات أكثر من 5.1 مليون

وقال عبر قناة "روسيا 1": "عندما نتحدث عن حقيقة أن أكثر من 100 مليون شخص قد تم تطعيمهم، فإننا نعلم أن الأحداث الضارة هي حالات معزولة لكل مليون حالة، لكل مليون لقاح يتم توفيره في روسيا، ونتيجة لرد فعل حاد على التطعيم لم يمت أحد حتى الآن".

وأضاف: "مطورو اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا من الناحية التكنولوجية، لديهم القدرة على تغييره لكل متحور جديد، لكن هذا ليس ضروريا، لأن اللقاح القديم يعمل بكفاءة عالية بحيث ليس هناك حاجة على الإطلاق لتغييره".

وتابع: "لدينا بيانات من دراسة جماعية تظهر أن فعالية "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا سريريا تبلغ 83%، والاستشفاء 90%، أما الحماية من الموت فهي 95%".

ووفقا لبيانات مقر العمليات الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم إحصاء 244.2 مليون إصابة بالفيروس في العالم، وتوفي أكثر من 4.9 مليون شخص، أما في روسيا فقد سجلت أكثر من 8.3 مليون إصابة، و232775 وفاة، فيما تماثل أكثر من 7.2 مليون شخص للشفاء.