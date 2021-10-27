شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف بالأرقام أن كورونا يواصل الانتشار حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، إلى 245.2 مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و978 ألف حالة.



وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و385 ألفا و800 حالة.

سجّلت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، 4538 إصابة جديدة بفيروس كورونا و392 وفاة، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 3 ملايين و788986 والوفيات إلى 286888.

وقال مسؤولون إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النذر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها نظرا لقلة الاختبارات.

سجّلت وزارة الصحة المصرية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، الثلاثاء، انخفاضا من 889 إصابة و48 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 326379 من ضمنهم 275637 حالة شفيت، و18375 حالة وفاة.

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية تسجيل 442 وفاة جديدة بكورونا، الثلاثاء، و13424 إصابة جديدة مؤكدة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 606246 وفاة، كما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء 21 مليونا و748984.

سجّلت كوريا الجنوبية 1952 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 356 ألفا و305 إصابات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 9 حالات وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 2797 وفاة.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة ‏جديدة 1225حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 45,468,434، و‏الوفيات 736,048.‏

سجّلت بريطانيا 40954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و263 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الأربعاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,853,227، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,834.

سجّلت تونس 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، الأربعاء، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 712013، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25213.