

بيروت - نادين محمد - تسأل الكثير من النساء عن اعراض سرطان الثدي لأن هذا المرض يصيب عدداً كبيراً منهن. وسجلت آخر الاحصاءات ظهور نحو مليون و380 الف اصابة جديدة ووفاة اكثر من 450 الفاً بسبب هذا المرض سنوياً. ولمنع ارتفاع هذا العدد من المهم ان تجري كل امرأة الفحص الدوري. في شهر أكتوبر الوردي سنعرفك على أبرز أعراض سرطان الثدي لكي تتمكن في حال اصابتها به من الخضوع للعلاج في مرحلة مبكرة.

عوامل تزيد خطر الاصابة بسرطان الثدي

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قبل التعرف على أعراض سرطان الثدي من الضروري معرفة العوامل التي يمكن ان تزيد خطر الاصابة بهذا المرض.

- العامل الوراثي، فمن الممكن ان يرتفع خطر المعاناة من هذا المرض لأسباب جينية اي في حال كانت احدى المقربات جداً مصابة به.

- كثافة الثدي. فكلما ازدادت هذه الكثافة ارتفع الخطر وظهرت الحاجة الى اجراء الفحص الدوري.

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- ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين في الجسم. وهو ما قد يحدث بسبب تلقي العلاج الهرموني او مع بلوغ سن الامل.

- زيادة الوزن. فعلى من تعاني من السمنة ان تجري الفحوصات بانتظام لأنها تعد من الاكثر عرضة للاصابة بهذا المرض.

- تناول حبوب منع الحمل يمكن ان يزيد خطر الاصابة، علماً ان هذا لا يحدث الا في حالات قليلة جداً.



أعراض سرطان الثدي

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تتعدد اعراض سرطان الثدي وتظهر بشكل مختلف لدى النساء اللواتي يعانين منه. ومن اجل الحصول على العلاج المبكر من المهم التعرف على ابرزها.



1- حدوث تغييرات في حجم الثدي او شكله. فقد يزداد وزنه في هذه الحالة بشكل مفاجئ ومن دون سبب ظاهر مثل الدورة الشهرية او الحمل او الرضاعة. وهو ما يمكن ان يعني الاصابة بالسرطان. ولهذا لا بد من اجراء الفحص العاجل.

2- الافرازات التي تخرج من رأس الثدي وفي حال السرطان يكون لونها اخصر او أصفر كما يرافقها ظهور الدم.

3- التغير في شكل رأس الثدي وهو ما لا يحدث عادة الا في حالة الحمل. لكن عند الاصابة بالسرطان يبدو هذا الرأس منكمشاً. وقد يصاحب هذا ظهور القشور والحكة وهو ما يمكن ان يعني المعاناة من حالة نادرة من السرطان.

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4- ظهور الدمامل على جانبي الصدر. وهو ما تحدث عنه تقرير لمجلة ريدرز دايجست. واشار الى ان هذا يمكن ان يدل على وجود ورم غير حميد. ولهذا لا بد في هذه الحالة من الخضوع للفحوصات اللازمة من اجل معرفة السبب.

5- تهيج الجلد. يمكن ان ينتج عن اسباب مختلفة ومنها ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من مواد غير صحية. لكن قد يكون هذا ايضاً من اعراض سرطان الثدي. وقد يظهر في هذه الحالة الاحمرار او الطفح الجلدي. ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب. كذلك من الممكن ان يظهر في هذه الحالة النمش على الجلد مع كدمات تستمر لأكثر من 3 اسابيع. وهذا قد يدل على المعاناة من نوع حاد ونادر من السرطان وهو سرطان الثدي الالتهابي.

6- حدوث تغيير في انسجة البشرة وهو ايضاً من ابرز اعراض سرطان الثدي. ولهذا تظهر بعض النتوءات التي تنتج عن التهاب انسجة هذه المنطقة بسبب وجود الخلايا السرطانية.

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