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البرازيل تسجل 442 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الثلاثاء تسجيل 442 وفاة و13424 إصابة جديدة بكوفيد-19.

 

وسجلت البرازيل حتى الآن 606246 وفاة بكوفيد-19، كما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء 21 مليونا و748984.

 

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

 

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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