شكرا لقرائتكم خبر عن «نزلات البرد».. الأعراض والعلاج والاختلاف بينها وبين الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، معلومات مهمة عن نزلات البرد مع قدوم فصل الشتاء، وتعدد الإصابات بها.

وقالت عبر “إنفوجرافيك” نشر على تويتر، إن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، ويتعافى منها المصاب خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين.

وأشارت إلى أن أعراض نزلات البرد تشمل:

-انسداد أو سيلان الأنف

-التهاب الحلق

-الصداع

-الشعور بآلام في العضلات

-السعال أو العطاس

-الشعور بحمى خفيفة

وطالبت بمراجعة الطبيب في حال كانت هناك أعراض شديدة، مثل وجود ارتفاع في درجات الحرارة، أو استمرار الحمى، أو وجود ضيق في التنفس.

وللعلاج من نزلات البرد، قالت “مدينة الملك فهد الطبية” إنه لابد من:

-الحصول على قسط كافٍ من النوم

-الإكثار من شرب السوائل

-ينصح كذلك بالغرغرة بالماء الدافئ

وأشارت إلى أن نزلات البرد قد تتشابه في الأعراض مع الإنفلونزا، لكن الإنفلونزا تختلف عنها في كونها أكثر حدة، حيث تصيب أجزاءً أخرى في الجسم غير الأنف والحنجرة.