شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أن وباء كوفيد-19 “لم ينته بعد”، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي، وبعد اجتماعها الأخير، أصدرت بيانا، أكدت فيه أنه “في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد”، بحسب “سكاي نيوز”.

وقالت اللجنة في بيانها إنها قررت الأسبوع الماضي “بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة”.