هكذا تحوّل فنجان القهوة إلى ماكينة لحرق الدهون

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

توصلت دراسة جديدة إلى أن إضافة عنصر واحد موجود في معظم المطابخ إلى فنجان من القهوة يمكن أن يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.



يصر الكثيرون منا على عدم بدء يومهم إلا بعد التزود بالوقود المتمثل في فنجان لذيذ من القهوة.

ولحسن الحظ تحتوي القهوة بعض الفوائد الصحية المثبتة مثل تحسين الذاكرة واليقظة، وحتى المساهمة في إطالة العمر غالبا بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحتوي عليها.

لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن المواد المضافة مثل السكر أو الحليب بنسب عالية من الدهون تضعف القيمة الصحية للقهوة، بحسب موقع "واللا".

وعندما يتعلق الأمر بمشروبات القهوة كتلك المثلجة والتي يتم تحضيرها مسبقا وبيعها في المتاجر، يمكن أن ترتفع قيمة السعرات الحرارية ومحتوى السكر إلى متوسط مستويات الحلوى.

الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من ذلك هو أن شرب القهوة يمكن أن يكون صحياً أو غير صحي اعتمادا على كيفية شربه.

وكما أن هناك إضافات تجعل قهوتك غير صحية، فهناك أيضا بعض الإضافات التي تجعلها صحية أكثر.

مثال على ذلك القرفة. يمكن أن يساعد نثر القليل من التوابل الشتوية في فنجان القهوة أو فوقه بشكل كبير في عملية التمثيل الغذائي.

ستساعد إضافة القليل من القرفة إلى فنجان القهوة جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع.

في دراسة أعدها معهد جامعة ميشيغان لعلوم الحياة، قام الباحثون بتعريض عينات من الخلايا الدهنية البشرية لمادة تسمى سينامالديهيد - وهي المادة التي تعطي القرفة طعمها ورائحتها الفريدة - ورأوا أنه نتيجة لذلك بدأت الخلايا في إنتاج المزيد من الجينات والإنزيمات التي تسببت في حرق الدهون بسرعة شديدة بدلا من تخزينها.

على الرغم من أن الدراسة في هذه المرحلة لا يمكنها تحديد عدد الكيلوغرامات التي يمكن أن نفقدها جراء هذه العادة بالضبط، إلا أنه وفقا للباحثين، يمكن بالتأكيد استنتاج أن إضافة القرفة إلى القهوة هي عادة إيجابية قد تساهم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.