شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكزبرة لصحتك عديدة.. منها تحسين صحة العظام وتقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكزبرة من الخضراوات الصحية الغنية بحزمة من العناصر الغذائية مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A و B و C و K، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الكزبرة لصحتك، وفقاً لموقع " healthshots".



فوائد الكزبرة

فوائد الكزبرة لصحتك

فوائد الكزبرة لصحتك عديدة وتشمل:

1. ضبط مستويات السكر في الدم

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، فإن تضمين الكزبرة في نظامك الغذائي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة.

وأكدت دراسات مختلفة أن أوراق الكزبرة مليئة بالإنزيمات المنشطة التي تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق إزالة السكر من الدم، وبالتالي ستكون قادرًا على التحكم في مرض السكري.

2. سهولة عملية الهضم

أوراق الكزبرة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وتعزز الهضم، وتؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وتساعدك على إدارة الانتفاخ والإمساك، كما تجعلك تشعر بالشبع وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتحافظ أيضًا على صحة أمعائك.

3. تقليل الإجهاد

يمكن لأوراق الكزبرة أيضًا أن تقلل من مستويات التوتر لديك، حيث إن أوراق الكزبرة تسهل عملية الهضم وتقلل من الإجهاد البدني في الجسم، هذه الأوراق تعزز الحالة المزاجية عن طريق الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا وصحيًا وتقلل الإجهاد التأكسدي.

4. تعزز صحة القلب

الكزبرة تحسن صحة القلب، حيث إنها مدرة للبول وتطرد الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق خفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، فهي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف، لذا فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

5. تقوي جهاز المناعة

تحتوي الكزبرة على مضادات الأكسدة مثل تربينين وكيرسيتين وتوكوفيرول التي تقاوم الضرر الخلوي وتقوي جهاز المناعة لديك.

وفقًا للبحث ، فإن مضادات الأكسدة هذه تقلل الالتهاب ولها تأثيرات مضادة للسرطان وقائية للأعصاب.

6. الكزبرة جيدة لعينيك

تحتوي الكزبرة على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ والكاروتينات التي تحافظ على سلامة الرؤية وتؤخر الاضطرابات التنكسية البقعية المرتبطة بالعمر.

7. تحسن صحة العظام

تحتوي الكزبرة على معادن حيوية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم التي يمكن أن تزيد من كثافة العظام وتحميك من آلام المفاصل.

