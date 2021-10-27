شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. ما هى العلاقة بين التهاب المفاصل والعقم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعى وراء الإنجاب هو حلم الكثيرين، ويذهب العديد من الأزواج للبحث عن أسباب تأخر الإنجاب والتعرف على حقيقة الأمر، وما هى أفضل الطرق للعلاج أو التعرف من الأساس على المشكلة ذاتها، وأكدت دراسة تم نشرها فى موقع verywellfamily، أن هناك علاقة بين إصابة الرجال بالتهاب المفاصل والعقم المحتمل، وخلال التقرير التالى سنتعرف على حقيقة هذا الأمر.

أجريت الدراسة فى هولندا، ونشرت فى دورية حوليات الأمراض الروماتيزمية، وقامت بتحليل بيانات 628 رجلاً مصابًا بالتهاب المفاصل فوق سن الأربعين، وتم تقسيم المرضى إلى مجموعات اعتمادًا على ما إذا كان قد تم تشخيصهم بهذا المرض، قبل أو أثناء أو بعد ذروة الخصوبة، والتى تتراوح بالنسبة للرجال بين 31 إلى 40.

وأظهرت النتائج أن مرض التهاب المفاصل يمكن أن يضعف خصوبة الذكور، فالرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض قبل وأثناء ذروة سن الإنجاب لديهم معدل خصوبة أقل، ومعدل أقل للإنجاب، والمزيد من مشاكل الخصوبة.

وأضاف التقرير أن التهاب المفاصل حالة مرضية تسبب ألما أو تورما فى المفاصل، وهناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، لكن يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين: التنكسية - المعروفة أيضًا باسم التهاب المفاصل، والتهاب المناعة الذاتية.

وشعر مرضي التهاب المفاصل والتهاب المفاصل المناعى ببعض الأعراض مثل التورم والاحمرار وألم المفاصل.

وأشار التقرير إلى أن إعطاء مرضى التهاب المفاصل الأدوية المضادة للالتهابات يتسبب فى نقص أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرجل، وهذا يتسبب فى تعرضه لتأخر فى الإنجاب، لكن عند التوقف عن هذا الدواء يبدا الأمر فى التحسن.