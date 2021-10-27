شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع سرطان الثدي المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ سرطان الثدي في الغدد الموجودة في الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في العالم الذى يسبب حالات وفاة كثيرة للعديد من الأشخاص كل عام.

وفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك العديد من أنواع سرطان الثدي، وتعتبر معظم سرطانات الثدي غازية ، مما يعني أنها تميل إلى الانتشار من الثدي إلى مناطق أخرى، مثل أنسجة الثدي القريبة أو الغدد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم، في التقرير التالى نعرض أنواعًا مختلفة من سرطان الثدي التي يجب أن نكون على دراية بها.

أولا : سرطان الثدي الغازية

تشمل أنواع سرطان الثدي الغازية:

سرطان الأقنية الغازية:

هذا هو أحد أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا في معظم المرضى الإناث، حيث يبدأ هذا النوع من السرطان في قناة الحليب ويميل إلى النمو إلى الأجزاء الأخرى من الثدي، ومع مرور الوقت ، قد ينتشر أكثر أو ينتقل إلى أعضاء الجسم الأخرى.

سرطان الفصيص الغازي:

هذا أيضًا نوع شائع من السرطان ويبدأ في الفصيصات (حيث يصنع حليب الثدي) ثم ينتشر في أنسجة الثدي القريبة ويمكن أن ينتشر، يعد اكتشاف هذا السرطان في صور الثدي الشعاعية أكثر صعوبة.

سرطان الثدي الالتهابي:

يمكن رؤيته في القنوات أو الفصيصات ويميل إلى الانتشار بشكل أسرع من الأنواع الأخرى من سرطان الثدي، هذا النوع من سرطان الثدي عدواني ويعرف بالالتهابات بسبب الاحمرار والتورم على سطح الثدي، وغالبًا ما تخلط النساء بينه وبين عدوى الثدي ويتجاهلنه، ويتسبب هذا النوع من السرطان في ارتفاع معدلات الوفيات والمرض.

مرض باجيت للثدي:

إنه نوع غير شائع من السرطانات ويميل إلى التطور في جلد الحلمة والهالة، مما يسبب خلايا الورم المعروفة باسم خلايا باجيت.

الساركوما الوعائية للثدي: وهو ورم نادر وشديد يظهر عند النساء الأكبر سناً ، ويحدث في بطانة الأوعية اللمفاوية أو الأوعية الدموية، ينمو بسرعة وغالبًا لا يتم تشخيصه حتى ينتشر بالفعل إلى مناطق أخرى من الجسم.

سرطان الثدي الثلاثي السلبي:

هو نوع من أنواع سرطان الثدي الغازية التي تظهر عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث وهو سريع الاستجابة للعلاج الكيميائي.

ثانيا : سرطانات الثدي غير الغازية

فيما يلي أنواع سرطان الثدي غير الغازية

سرطان الأقنية الموضعي :

يُنظر إليه لأول مرة على أنه كتلة تنمو في قناة الحليب تحمل الحليب من الفصيصات أو الغدد إلى الحلمة، ببطء ، تصبح الكتلة أكبر وتخترق جدران الأقنية في الأنسجة والدهون المحيطة بالثدي.

السرطان الفصيصي الموضعي:

لا يعتبر سرطانًا من الناحية الفنية ، ولكنه تغيير في الثدي. أيضًا ، لا ينتشر عادةً خارج الفصيص. لكنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي الغازي.

سرطان الثدي النقيلي

إنه سرطان الثدي المتقدم في المرحلة الرابعة الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو الرئتين أو الدماغ أو العظام ، وكذلك إلى الغدد الليمفاوية.