شكرا لقرائتكم خبر عن لمن دون 40 عاما.. احذر 8 أسباب تؤدي إلى جلطات القلب « لا تستخف برقم4» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب من جلطات قلبية تقع لمن هم دون الـ 40 عاما. وكتب النمر على حسابه في تويتر :” “أغلب” جلطات القلب في الشباب تحت عمر 40 سنة، ليست وراثية”. وأضاف النمر أن الجلطات يكون معظمها نتيجة نمط حياة غير صحي، محذراً من تلك العادات: 1-التدخين. 2- السهر. 3- الإدمان:حشيش،كبتاجون،كحول 4- إدمان الوجبات السريعة 5- التوتر النفسي- الاجتماعي- الوظيفي. 7- قلة الرياضة. 8- قلة تناول الخضروات والفواكه.

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